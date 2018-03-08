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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla çeşitli etkinlik düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı"nın başarıyla sonuçlanması için Kur'an-ı...

08 Mart 2018 Perşembe 18:06
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla çeşitli etkinlik düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı"nın başarıyla sonuçlanması için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlik meslek edindirme kurslarına katılan 94 kursiyere sertifikaların verilmesiyle devam etti.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Kaymakam İbrahim Çenet, kadınların hayatın tüm evrelerinde önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Kadının olduğu bir kurumda düzen ve intizamın olduğuna işaret eden Çenet, "Ülkemizde son zamanlarda yapılanlarla kadın haklarının korunması bakımından çok ileri düzeye gelmiştir. Kadınlarımız eğer kurumlarda yeterli rol alıyorsa orada başarı görüyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Tuncay Acehan da toplumun bireylerini kadınların yetiştirdiğini bu nedenle kadınların çok önemli olduğunu belirtti.

İlçede kadınlara yönelik yapılan eğitim programları hakkında bilgi veren Acehan, "Bugün burada 94 kadınımızı meslek sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde bugüne kadar 3 bin 500'e yakın kadını meslek sahibi yaptık.Bugün Afrin'de savaşan yavrularımız da kadınlarımızın eseridir. Kadınlar başımızın tacıdır." dedi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Metin, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Umut Gürses ve vatandaşlar katıldı.

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"8 Mart Dünya Kadınlar GünüAnkaraÇubuk Belediyesi
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