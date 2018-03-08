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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

KONYA (AA) - Seydişehir Kızılcalar Mahallesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlar bayrak açtı.Milli Egemenlik Meydanı'nda kadınlar tarafından dev Türk Bayrağı dalgalandırıldı.Burada yapılan törende saygı...

08 Mart 2018 Perşembe 18:02
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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KONYA (AA) - Seydişehir Kızılcalar Mahallesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlar bayrak açtı.

Milli Egemenlik Meydanı'nda kadınlar tarafından dev Türk Bayrağı dalgalandırıldı.

Burada yapılan törende saygı duruşunun ardından ve İstiklal Marşı okundu.

Kızılcalar Mahalle Muhtarı Gülbüs Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bayrağı birlik ve beraberlik mesajı vermek adına açtıklarını söyledi.

Sadece "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" olması nedeniyle buluşmadıklarını belirten Erdoğan, mehmetçik ve polise moral vermeyi amaçladıklarını ifade etti.



Anahtar Kelimeler:
BayrakİradeKadınMeydanıMilli
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