ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hemşireler ziyaret edildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hastanelerde çalışan hemşire ve kadın personeli unutmadı.

Günay ve Yalçın, Devlet Hastanesinde çalışan hemşireleri ve kadın personeli ziyaret ederek "Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı.