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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, rektörlükte çalışan kadın çalışanları ziyaret ederek karanfil hediye etti.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, rektörlük binasındaki odaları...

08 Mart 2018 Perşembe 17:55
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, rektörlükte çalışan kadın çalışanları ziyaret ederek karanfil hediye etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, rektörlük binasındaki odaları gezerek kadın çalışanları ziyaret etti.

Kadınların hayatın her alanında bulunması gerektiğini belirten Rektör Karakaya, yalnızca iş hayatında değil sosyal hayatın içerisinde de kadınların ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Kadının var olduğu yeri güzelleştirdiğini aktaran Karakaya, eğitilmiş ve nitelikli bir neslin kadınların büyük gayretleri ile ortaya çıkacağını dile getirdi.

Ahi Evran Üniversitesinin kadın haklarına saygılı bir üniversite olduğunu dile getiren Karakaya, "Üniversitemizde kadın yöneticilerimiz var ve kadın yöneticilerimizin artması için onlara yeni alanlar açacağız." ifadelerini kullandı.

Rektör Karakaya'ya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük de eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Ahi Evran Üniversitesi
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