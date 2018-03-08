KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın personele karanfil dağıttı.

Valilikte görev yapan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Vali Necati Şentürk, sadece 8 Mart’ta değil yılın diğer günlerinde de kadınlara değer verilmesi gerektiğini söyledi.

Toplumda kadınların önemli bir yeri olduğunu aktaran Şentürk, "Dinimizde ve geleneklerimizde kadınlara çok önem verilmektedir. Aile kurumunun temel taşı kadınlarımızdır. Kadınlarımıza yönelik her türlü şiddetin de önüne geçilmelidir. Bütün kadınlarımıza huzurlu ve mutlu hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise belediye hizmet binasında görev yapan kadın personellere karanfil takdim ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bahçeci, özverili çalışmalarından dolayı kadın personellere teşekkür etti.