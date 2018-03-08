ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün cinsiyet ayrımcılığında, kadınlar ile erkeklerin fırsatlara ve kaynaklara eşit ulaşmasında, şiddet, çalışma hayatı, kadınların siyasetteki oranı gibi meselelerin ele alınması bakımından öneminin büyük olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadınlara her zaman pozitif ayrımcılıkla yaklaştığını ifade eden Yalçın, şunları belirtti:

"Kadınlarımızın yaşam standartlarını arttırmak, iş hayatında önüne konan engelleri kaldırmak, ailenin sürekliliğini sağlamak, kadın-erkek fırsat eşitliği, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve siyasette kadınları daha görünür kılmak gibi birçok yasal düzenleme ve değişiklikler yapılarak, cinsiyete dayalı ayrımcılığı önlemek adına pek çok adım atıldı. Aslında bunun en büyük ispatı da 4,5 milyon kadın üyesiyle nitelik ve nicelik bakımından dünyanın en büyük kadın sivil toplum örgütü olan AK Parti Kadın Kollarımız'dır. Bizler, bu topraklar, devletinin bekası, çocuklarının aşı için kanını canını ortaya koymaktan çekinmeyen Anadolu kadınının evlatlarıyız.

15 Temmuz'da tankların ve kendisine yöneltilmiş namluların önünde bir an bile tereddüt etmeden duran kadınımız gibi, çocuklarımıza güzel bir gelecek, daha güçlü bir ülkeyi miras bırakmak için savaşlardan, istikrarsızlıklardan, yoksulluklardan en çok kadınların etkilendiği gerçeğini unutmadan istiklal, istikbal ve istikrar için durmadan çalışacağız. Anadolu ile Suriye'de, Kudüs’te, Filistin'de, Afrin’de ve tüm mazlum coğrafyalardaki kadınlar için de bu yolda yürümeye devam edeceğiz."