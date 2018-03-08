8 Mart Dünya Kadınlar Günü

ANKARA (AA) - Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla adliyede görev yapan kadın hakim, savcı ve personele gül dağıttı.Adliyede görevli kadınlara gül takdim ederek günlerini kutlayan Yapar,...