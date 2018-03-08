ANKARA (AA) - Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla adliyede görev yapan kadın hakim, savcı ve personele gül dağıttı.
Adliyede görevli kadınlara gül takdim ederek günlerini kutlayan Yapar, kadınların en değerli varlık olduğunu söyledi.
Büyük şahsiyetlerin yetiştirilmesinde önemli rol oynayan bütün kadınların günlerini kutlayan Yapar, "Kadına şiddetin önüne geçmek adına yasanın bize vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Kadınlar ise Yapar'a teşekkür etti.