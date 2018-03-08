KAYSERİ (AA) - İncesu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

İncesu Belediyesi düğün salonunda gerçekleşen program, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerler için Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ülkenin bekası için sınır ötesinde görev yapan Mehmekçiğin hangi şartlarda görev yaptığını anlatan video gösterisi sunulan programda konuşan Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, ülke olarak bugüne kadar elde ettikleri kazanımlar ve gelişmelerde en önemli rolün şüphesiz ki kadınlara ait olduğunu söyledi.

Kadınlara karanfil verilen programa İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.