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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Gençlik Merkezi üyeleri ve gönüllü gençler, kadınlara yolda karanfil dağıtarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Gençlik Merkezi üyeleri ve gönüllü gençler, Kaman Devlet Hastanesi ve Kaman Kaymakamlığında...

08 Mart 2018 Perşembe 17:25
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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KIRŞEHİR (AA) - Kaman Gençlik Merkezi üyeleri ve gönüllü gençler, kadınlara yolda karanfil dağıtarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gençlik Merkezi üyeleri ve gönüllü gençler, Kaman Devlet Hastanesi ve Kaman Kaymakamlığında çalışan kadınları ziyaret etti.

Kadın çalışanlara karanfil takdim eden gençler, kadınların sadece bir gün değil her zaman hatırlanması gerektiğine vurgu yaparak günlerini kutladı.

Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan ise kadının tüm insanlık içinde ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, "Büyük ozanımız Neşet Ertaş'ın dediği gibi 'Kadınlar insandır, biz de insanoğlu.' Kadının medeniyetimizdeki değerini iyi biliyoruz. Kadın toplumun en etkili yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.'' dedi.

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüKamanKaman Gençlik Merkezi
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