KARAMAN (AA) - Karaman Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Program, Anıt Park’ta çelenk koyma ile başlayıp, daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Burada konuşan Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Özlem Koçak, kadın varsa demokrasinin de var olduğunu söyledi.

Kadına şiddete ve çocuk istismarlarına karşı olduklarını ifade eden Koçak, şöyle konuştu:

"Kadınımızı yaralayan temelinde ahlak, hukuk ve adalet olmayan kadına yönelik şiddette 'erkeksen öfkeni yen' diyoruz. Vicdanları rahatsız eden kız çocuklarının erken yaşta yaptıkları evliliklerde mücadelelerde insafa gelin çağrısında bulunuyoruz. Ve bugün kadının mağdur edildiği, ötekileştirildiği konumlarda fikirsel ve eylemsel çalışmalar yaparak kamuoyunu bilinçlendirmeye daima devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından programa katılan kadınlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar alkış yaparak yürüdü.

Kadınlar, burada "Kadına Şiddete Hayır, Çocuk İstismarı" adlı platformda el izi bırakma etkinliğine katıldı.