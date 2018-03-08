Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

KARAMAN (AA) - Karaman Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.Program, Anıt Park’ta çelenk koyma ile başlayıp, daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın...

08 Mart 2018 Perşembe 17:00
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
banner230

KARAMAN (AA) - Karaman Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Program, Anıt Park’ta çelenk koyma ile başlayıp, daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Burada konuşan Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Özlem Koçak, kadın varsa demokrasinin de var olduğunu söyledi.
Kadına şiddete ve çocuk istismarlarına karşı olduklarını ifade eden Koçak, şöyle konuştu:
"Kadınımızı yaralayan temelinde ahlak, hukuk ve adalet olmayan kadına yönelik şiddette 'erkeksen öfkeni yen' diyoruz. Vicdanları rahatsız eden kız çocuklarının erken yaşta yaptıkları evliliklerde mücadelelerde insafa gelin çağrısında bulunuyoruz. Ve bugün kadının mağdur edildiği, ötekileştirildiği konumlarda fikirsel ve eylemsel çalışmalar yaparak kamuoyunu bilinçlendirmeye daima devam edeceğiz."
Konuşmaların ardından programa katılan kadınlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar alkış yaparak yürüdü.
Kadınlar, burada "Kadına Şiddete Hayır, Çocuk İstismarı" adlı platformda el izi bırakma etkinliğine katıldı.

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüKaraman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim