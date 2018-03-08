SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Zara Gazi İlkokulu tarafından Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, öğrenciler tarafından halk oyunları ve tiyatro gösterileri sunuldu. Program müzik dinletisi ile devam etti.

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı programın sonunda Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş tarafından katılımcılara gül ve karanfil takdim edildi.

- Suşehri

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzunoğlu, mesajında, kutsal annelik görevinin yanı sıra üstlendikleri roller ile günümüz çağdaş medeniyetinin oluşmasında büyük katkı sağlayan kadınların, tarihin her döneminde devletin kuruluşundan yönetimine kadar her kademede yerini aldığını ve gereken saygıyı gördüğünü belirtti.

Kadınların aile kurumunun temel taşı olduğunu vurgulayan Uzunoğlu, "Değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımız, sosyal ve ekonomik hayattaki bu başarıları kadar yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunmaktadır. Bugünün Türkiye'sinde kadınlarımız eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise Türk toplumunda aile, ailenin içinde de kadının yeri ve öneminin büyük olduğunu belirtti.

Yüksel, "Sağlıklı ve huzurlu bir toplumun temel taşları olan, varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesilleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde önemli rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.