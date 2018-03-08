Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Zara Gazi İlkokulu tarafından Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, öğrenciler tarafından halk oyunları ve tiyatro...

08 Mart 2018 Perşembe 16:55
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
banner230

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Zara Gazi İlkokulu tarafından Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, öğrenciler tarafından halk oyunları ve tiyatro gösterileri sunuldu. Program müzik dinletisi ile devam etti.

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı programın sonunda Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş tarafından katılımcılara gül ve karanfil takdim edildi.

- Suşehri

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzunoğlu, mesajında, kutsal annelik görevinin yanı sıra üstlendikleri roller ile günümüz çağdaş medeniyetinin oluşmasında büyük katkı sağlayan kadınların, tarihin her döneminde devletin kuruluşundan yönetimine kadar her kademede yerini aldığını ve gereken saygıyı gördüğünü belirtti.

Kadınların aile kurumunun temel taşı olduğunu vurgulayan Uzunoğlu, "Değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımız, sosyal ve ekonomik hayattaki bu başarıları kadar yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunmaktadır. Bugünün Türkiye'sinde kadınlarımız eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise Türk toplumunda aile, ailenin içinde de kadının yeri ve öneminin büyük olduğunu belirtti.

Yüksel, "Sağlıklı ve huzurlu bir toplumun temel taşları olan, varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesilleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde önemli rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüSivasSuşehriZara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim