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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

SİVAS (AA) - Sivas Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi. Okulun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda "kadın" konulu video gösterimi...

08 Mart 2018 Perşembe 15:39
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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SİVAS (AA) - Sivas Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Okulun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda "kadın" konulu video gösterimi yapıldı. Programda Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın "Modern Dünyada Kadın" konulu sunum yaptı.

Türk toplumunda ailenin, ailenin içinde de kadının yeri ve öneminin büyük olduğunu ifade eden Taşkın, "Kendimizi kadınların yerine koyamayız, kadınları en iyi kadınlar anlatır. Kadınları dinleyerek anlatma gerekliliğini düşünüyorum."

Kadınlarla ilgili belirli bir günlerin olmasının olumlu olduğunu dile getiren Taşkın, ancak bunların söylemlerde ve güzel sözlerde kalmaması gerektiğini ifade etti.

Taşkın, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Sunumun ardından İl Milli Eğitim Şube Müdürü Anakız Yörük, Taşkın'a günün anısına plaket takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüSivas
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