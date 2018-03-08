ANKARA (AA) - Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası (GESO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın esnafla buluştu.

Buluşmada kadın esnafa Gölbaşı Belediyesi seralarında yetiştirilen karanfil ile kasımpatı çiçekleri hediye edildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, yaptığı açıklamada, sadece bir günün değil, 364 günün kadınların günü olduğunu söyledi.

Duruay, "Sevgili hanım kardeşlerim hepinizin şahsında fedakarlıkları, emekleri, sevgileri, merhamet ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. 8 Mart sizin gününüz olduğu gibi, yılın geriye kalan 364 günü de sizindir. Biz kadınlarımızın hikayeleri sadece bir tek güne sığdırılamayacak kadar zengindir." dedi.

Programda ayrıca girişimci kadınlar da kendi hikayelerini davetlilerle paylaştı.