SİVAS (AA) - Sivas Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Azize Özdemir Zor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Sivas Barosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdemir Zor, düzenlediği basın toplantısında özellikle son yıllarda kadınlara yönelik şiddettin çok ciddi boyutlarda arttığını belirtti.

Kadının yaşam hakkını elinden alan kadın cinayetlerinin hız kesmeden artışını sürdürdüğüne dikkati çeken Zor, "Sadece erkek olduğu için kendisinde öldürme hakkını gören kadın katilleri hızla çoğalmaktadır. Kadın cinayetlerinin arttığı, işleniş biçimlerinin vahşileştiği hatta kadınlarla birlikte artık çocuklarının da vahşice öldürüldüğü olaylar her geçen gün artmaktadır. Kadınlar gerek evlerinde, gerekse iş ortamlarında şiddete maruz kalmaktadırlar. Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın birçok ülkesinden önce kadınlara seçme seçilme hakkını vermiş, Türk Medeni Kanunu ile kadınların eşit yurttaş olmalarının yolunu açmıştır. Türk kadını seçme seçilme hakkı, miras hakkı gibi erkeklerle eşit haklara sahip hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

Kadın cinayetlerinde artış görüldüğünü ve 2018 yılının ocak ayında 28, şubat ayında ise 47 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü aktaran Zor, şunları kaydetti:

"Bu kadınlar çocuklarıyla beraber ya da çocuklarının gözleri önünde vahşice öldürüldü. Maalesef kadına yönelik şiddetle ve kadın cinayetlerinde her yıl, önceki yıllara oranla ciddi bir artış görülmektedir. Kadınlar, şiddete uğramaları halinde izlemeleri gereken yollar konusunda bilgilendirilmeli, ilgili kurumlardan gereken desteği almaları sağlanmalıdır. Biz bu anlamda Sivas Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak Yıldızeli, Kangal, Zara ve Şarkışla ilçelerimizde kadınların yoğun katılımıyla kadına yönelik şiddet, şiddeti önleme tedbirleri ve boşanma davaları hakkında seminerler verdik.

Kadınların gerek çalışma hayatında gerekse toplumsal hayatın diğer alanlarında eşit haklara sahip olma adına verdikleri mücadelenin simgesi olan bu anlamlı günde Sivas Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak kadınların her alanda yanında ve destekçileri olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz."