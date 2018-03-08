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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.Vali Şimşek, ilk olarak Süleyman Fethi Caddesi'nde organik ürünler satan kadın girişimci Aynur Balkır'ı ziyaret ederek,...

08 Mart 2018 Perşembe 15:16
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

Vali Şimşek, ilk olarak Süleyman Fethi Caddesi'nde organik ürünler satan kadın girişimci Aynur Balkır'ı ziyaret ederek, çiçek verdi.

Şimşek, Balkar'ı tebrik ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Balkır, 27 yıl önce eşinden ayrıldığını belirterek, "Çocuklarım küçüktü zaman zaman zorluklar yaşasam da büyük bir mücadele ile çalışıp çocuklarımı yetiştirdim. Onların sadece annesi değil babası da oldum. Kadınlar toplumun her alanında istedikleri zaman başarılı olabilirler, yeter ki ne kadar güçlü olduklarını unutmasınlar." diye konuştu.

Balkar, ziyarette kadayıf ikramında bulundu.

Daha Niğde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışanları da ziyaret eden Vali Şimşek, kadın işçilere tek tek karanfil verdi.

Bu günün kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu gösterdiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kadınlar, gerçek bir birey olmanın, siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda eşitliğe kavuşmanın mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla göstermişlerdir. Bu nedenle Dünya Kadınlar Günü, kadınlarının başarı elde ettikleri mücadeleyi simgelemektedir. Öte yandan bugün aslında emekçi kadınlar günü, çalışan kadınlar günüdür. Kadınların haklarına yönelik mücadelenin günüdür. Bende bu günü emekçi kadınlarımızla yani sizlerle kutlamak istedim. Bir Kadının çalışmasının kendi geliri olduğu sürece öz güvenin de yerine olması demektir. Aynı zamanda ailelerine de katkı demektir. İstihdamın sağlanması ve ülke ekonomisine katkı demektir."

Kadınların ekonomiye ve üretime katkıda bulunmasının mutluluk verici olduğunu aktaran Şimşek, "Bu durum ülkemiz için de çok önemli bir gelişmedir. O nedenle de son yıllarda kadın istihdamındaki hem işgücü katılım oranı hem istihdam oranı çok hızlı bir şekilde artıyor. Kadınıyla, erkeğiyle hepimizin görevi ülkemizi birlikte kalkındırmak ve refah seviyesini yükseltmek olmalıdır. Gördüğüm kadarıyla sizler bu görevi layıkıyla yerine getirmektesiniz. Ben, bu duygularla tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim." diye konuştu.

Vali Şimşek'e, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüNiğde
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