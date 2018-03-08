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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

SİVAS (AA) - Eğitim-Bir-Sen Sivas Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Beyhan Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Sendika binasında basın açıklaması yapan Öztürk, kadınların anne, eş ve kardeş sorumluluğuyla toplumun ağır...

08 Mart 2018 Perşembe 15:13
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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SİVAS (AA) - Eğitim-Bir-Sen Sivas Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Beyhan Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Sendika binasında basın açıklaması yapan Öztürk, kadınların anne, eş ve kardeş sorumluluğuyla toplumun ağır çalışma koşullarını omuzladığını söyledi.

Son dönemlerde kadına yönelik artan şiddet olaylarına değinen Öztürk, "Kadınlar sosyal çözülmeyle hızlanan, ahlaki çöküşle devam eden tacizin, şiddetin, terör ve savaşın ağır yükü altında bedel ödemektedir. 8 Mart Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği bir kararla kadınlara yönelik ayrımcılığa dur demek, emek sömürüsüne karşı duranlara mevzi belirlemek, sorunları dillendirmek, çözümlere hep birlikte akıl erdirmek ve uygulamak için Kadınlar Günü olarak belirlenmiştir." dedi

Toplumun kadın ve erkek çatışması üzerine değil, sevgi ve saygıya dayalı yardımlaşma ve dayanışma üzerine kurulduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Hem dinimiz, hem ait olduğumuz medeniyet itibarıyla insanın hakikati, kadın erkek bütünlüğü içinde değerlendirilir. Emeğe, insana, kültüre her zaman önem veren Eğitim- Bir- Sen olarak, toplumun değer taşı olarak gördüğümüz kadınlarımızın daha iyi çalışma şartlarına kavuşmalarını, onlara daha saygın, huzurlu, verimli bir konum ve ortam sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını arzu ve talep ediyoruz."



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8 Mart Dünya Kadınlar GünüEğitim-Bir-SenSivas
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