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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kermes düzenledi. Kermes öncesi okulda yiyecek içecek hizmetleri ve pasta atölyesinin açılışı yapıldı. Açılışın...

08 Mart 2018 Perşembe 16:36
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kermes düzenledi.

Kermes öncesi okulda yiyecek içecek hizmetleri ve pasta atölyesinin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından okul müdürü Sibel Koç, atölyelerin faaliyetleri hakkında Kaymakam Tülay Baydar Bilgehan'a bilgi verdi.

Koç, ilerleyen zamanlarda pasta atölyesinde yapılacak olan ürünlerin satışının yapılacağını ifade etti.

Öğrencilerini kendi alanlarında uzmanlaştırmayı hedeflediklerini belirten Koç, sağlık açısından da organik ürünler kullanarak fark yaratacaklarını dile getirdi.

Etkinliğin ardından Kaymakam Bilgehan, Gölbaşı Sosyal Hizmetler Müdürü Zeliha Tutumlu ile engelli bir aileyi evinde ziyaret etti.

Etkinliğe, Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç da katıldı.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraGölbaşıKermesZübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
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