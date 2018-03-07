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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

- Öz Taşıma-İş Başkanı Toruntay: - "Bizleri eğiten, yetiştiren, büyüten, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ve ihtiyacımız olduğunda desteklerini bizlerden esirgemeyen fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum"

07 Mart 2018 Çarşamba 17:55
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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ANKARA (AA) - Öz Taşıma-İş Başkanı Mustafa Toruntay, "Bizleri eğiten, yetiştiren, büyüten, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ve ihtiyacımız olduğunda desteklerini bizlerden esirgemeyen fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Toruntay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınların, ailenin ve toplumun temel taşı olduğunu belirtti.

Türk toplumunda kadının yerinin ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Toruntay, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimize baktığımızda ismini tarihe altın harflerle yazdığımız ve büyük işlere imza atan kadınlarımız, bugünümüze ışık tutmuş, yolumuzu aydınlatmıştır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de kadınlarımız, ülkemizin yönetiminde söz sahibidir ve geleceğimize yön vermektedir. Bizleri eğiten, yetiştiren, büyüten, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ve ihtiyacımız olduğunda desteklerini bizlerden esirgemeyen fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüMustafa ToruntayÖz Taşıma-İş
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