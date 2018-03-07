ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" öncesi sivil toplum kuruluşlarının üyelerine yönelik etkinlik düzenledi.
Etkinliğe AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Esma Eserkaya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorularını yanıtlayan AK Partili üyeler bu vesileyle bir araya gelmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.