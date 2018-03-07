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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

- Ankara Valisi Topaca: - "Desteklerini esirgemeyen, bizi eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızı yücelterek sağlıklı bir toplum, sağlam bir gelecek kurma yolunda güçlü adımlar atmaya daha çok gayret göstermeliyiz"

07 Mart 2018 Çarşamba 17:03
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Topaca, kadınların, Türkiye'de nüfusun yarısını oluşturduğunu ve toplumun en önemli dinamiklerinden birisi olduğunu belirtti.

Kadınların, ister evinde anne olarak ister çalışma hayatının birer parçası olarak Türkiye için büyük değer taşıdıklarını anımsatan Topaca, "Kadınların sıkıntı içinde olması, aileden başlayarak toplumun ve geleceğin sıkıntı yaşaması demektir. Bu nedenle toplumun birliği, dirliği, esenliği için kadınların kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına daha çok yatırım yapmalı; toplumsal hayatımızın her alanında onlara daha fazla yer vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Topaca, toplumun, zaman içinde değişerek, gelişip ve ilerlerlediğini belirterek, "Kadın ve erkek, omuz omuza vererek, güçlerini birleştirerek, birbirlerini destekleyerek ülkesini kalkındırır. Bu güç en güzel örneklerini tarihimizde görüyoruz. Kadınlarımız, barışta ve savaşta üzerine düşeni her zaman fedakarca yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Kadınların, Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına ve çağdaşlaşmasına her alanda katkı sağladığını ifade eden Topaca, şunları kaydetti:

"Verdiği mücadele nedeniyle minnettar olduğumuz kadınlarımıza hak ettikleri değeri verme ve yaşadıkları sorunları çözme konusunda, hepimize düşen görevler bulunmaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde kadına yönelik ayrımcılığı ve şiddeti ortadan kaldırmak, bu görevlerin başında gelmektedir. Unutulmamalıdır ki kadınların şiddete maruz kalması, toplumun geleceğini tehdit eden önemli bir sorundur. Üstelik bunlar, inancımız ve insanlık adına da kabul edilemeyecek bir durumdur.

Hayatımızın hemen her anında varlıklarını hissettiğimiz, her türlü ihtiyacımızda desteklerini esirgemeyen, bizi eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızı yücelterek sağlıklı bir toplum, sağlam bir gelecek kurma yolunda güçlü adımlar atmaya daha çok gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Evlatları bu vatan için şehit ve gazi olan annelerimizi şükran ve minnetle anıyor; saygıdeğer kadınlarımıza, sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum."

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8 Mart Dünya Kadınlar GünüAnkara Valisi Ercan Topaca
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