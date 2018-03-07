ESKİŞEHİR (AA) - Eğitim Bir-Sen Eskişenir 2 No'lu Şube Başkanı Abdurrahman Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, kadınların, anne, eş, kardeş sorumluluğuyla ailenin ve toplumun en önemli parçası olduğunu belirterek, ağır çalışma koşullarının yükünü omuzlayan kadınların sosyal çözülmeyle hızlanan, ahlaki çöküşle devam eden tacizin, şiddetin, terör ve savaşın ağır yükü altında bedel ödediğini kaydetti.

8 Mart gününün Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği bir kararla kadınlara yönelik ayrımcılığa "dur" demek, emek sömürüsüne karşı duranlara mevzi belirlemek, sorunları dillendirmek çözümlere hep birlikte akıl erdirmek ve uygulamak için "Dünya Kadınlar Günü" olarak belirlendiğini anımsatan Yıldırım, şunları bildirdi:

"Kültür ve medeniyet değerlerimiz, kadına cenneti ayaklar altına serecek yücelikte değer vermiştir. Onlar bütün bir topluma dayanak, korunak, sığınak olmuşlardır. Öncüdürler, örnektirler. Her biri medeniyetimizin gök kubbesinde parıltılı yıldızlar gibi duran, nesillere yol gösteren, geleceğe yön veren yüzlerce kadın değerimiz var. Hem dinimiz hem ait olduğumuz medeniyet itibariyle insanın hakikati, kadın erkek bütünlüğü içinde değerlendirilir. Bu duyarlıkla yerine göre iş hayatında yan yana, 28 Şubat darbe süreci ve 15 Temmuz ihanet girişimine karşı da omuz omuza oluruz. Çünkü istiklal ve istikbalin olmadığı yerde kadın olsun erkek olsun kimsenin ne hakkı, ne hukuku ne onuru olur."

Yıldırım, hak ve özgürlük ihlallerinin eşi görülmedik seviyelerde sürdüğü dünyada en çok kadınların mağdur olduğuna değindi.

Eğitim Bir-Sen'in toplumun temel taşı olarak gördüğü kadınların daha iyi çalışma şartlarına kavuşmalarına özen gösterdiğini vurgulayan Yıldırım, "Kadınlara yönelik daha saygın, huzurlu, verimli bir konum ve ortam sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını arzu ve talep ediyoruz. Bu bağlamda kadına yönelik şiddet ve tacize karşı daha etkili ve caydırıcı mücadele edilmelidir. Bu kapsamda mahkemelerce verilen cezalar uygulanmalı, mülki amirlerce izlenmeli, kadın korunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.