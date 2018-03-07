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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın personelini unutmadı

07 Mart 2018 Çarşamba 16:55
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla müdürlükteki kadın personele çiçek dağıttı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Emniyet Müdürü Engin Dinç, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm kadın personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kadınların güzel bir dünya adına büyük fedakarlık gösterdiklerini belirten Dinç, "Şahsım ve teşkilatım adına 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Sizler bizim eşimiz, kızı, annelerisiniz. Sizleri sadece bir gün değil, her gün sevmek, saymak gerekiyor." dedi.

Dinç, iki kızı olduğunu ve bu nedenle kendisini şanslı gördüğünü de dile getirerek, şunları söyledi:

"Benim iki kızım, bir oğlum var. Kız babası olmak en büyük şanslardan bir tanesi. Kadınlarımızın özellikle toplumsal hayatta erkekler kadar önemli yerlere geldiğini görüyoruz. Emniyet teşkilatımızda da şu anda dört kadın şube müdürümüz var. Polis memurlarımızla el ele, kol kola birlikte hizmet ediyoruz. Kadına şiddete yönelik olaylarda teşkilat olarak önemli işler yapıyoruz. Toplumdan aldığımız geri dönüşlere bakıldığında, kadın personelimizden duydukları memnuniyeti görebiliyoruz. Bu vesileyle hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum."

Emniyet Müdürü Dinç, etkinlik sonunda kadın personele çiçek dağıtarak günlerini kutladı.

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