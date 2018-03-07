KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özden, mesajında, kadının aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı olduğunu ifade etti.

Özden, şunları kaydetti:

"Türk kadını daima özverinin, sevginin kaynağı olmuş, tüm zorluklar karşısında fedakarlığını esirgememiş, hayatın her alanında siyasi ve sosyal bilincin geliştirilmesinde ve kalkınmasında önemli rol üstlenmiştir. Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında 'Emekçi Kadınlar Günü' olarak kutlanmaya başlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Dünyada hiç bir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından fazla çalıştım' diyemez sözüyle de Türk kadınının ne kadar değerli, fedakar olduğunu vurgulamıştır."

- OSB Başkanı Nursaçan

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, mesajında, dinimizde ve geleneklerimizde, kadın her zaman önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

Kadınların toplumdaki siyasi, sosyal ve ekonomik statüsünün güçlenmesi, toplumsal refah seviyesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Nursaçan, "15 Temmuz gecesi kadınlarımızın gösterdiği fedakarlıklar ve cesaret, asla unutulmayacak bir görüntü olarak tarihimize nakşolunmuştur. 15 Temmuz'da yitirdiklerimiz başta olmak üzere, ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan kadınlarımızı şükranla yad ediyorum. Şiddetin kurbanı olan kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

- KAYSO Başkanı Büyüksimitci

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, mesajında, ülke olarak daha hızlı gelişip kalkınmak için kadınların iş dünyasına vereceği katkının önemli olduğunu kaydetti.

Kadınlarımız hayatın her anında fedakarlığın ve duyarlılığın sembolü olduğunu aktaran Büyüksimitci, "Yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Çağdaş medeniyet seviyesinin yakalanmasında kadınlarımızın rolü ve emeği çok büyüktür." ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci, kadınların iş dünyasına katılım oranlarının daha da artırılması gerektiğinin altını çizdi.