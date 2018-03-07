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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Varlı, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nda cephede canını ortaya koyan, 15 Temmuz'da meydanlarda...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:38
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Varlı, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nda cephede canını ortaya koyan, 15 Temmuz'da meydanlarda darbeye direnen, milli beraberliğe ihtiyaç duyulan her zaman en ön safta yer alan, Türk milletinin bereket kaynağının kadınlar olduğunu belirtti.

Kadınlara sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta daha yüksek konumlarda yer almalarının doğuracağı olumlu neticeler onların yetiştirecekleri nesillere yansıyacak olduğu aktaran Varlı, şunları kaydetti:

"Kadınların sahip oldukları haklarla birlikte demokrasimiz güçlenerek daha sağlıklı hale gelecektir. Kadının ihmal edildiği bir toplumdan ise sağlıklı bir varlık beklenemez. Hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da kanının yeri ve önemi çok büyüktür. Son dönemlerde kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, güçlendirilmesi, kadınların girişimciliği benimsemesi ve başarılı işletmelerin kurulmasının teşvik edilmesi için uygulanan finansal destek programları, bizler için memnuniyet vericidir.

Diğer yandan kadın istihdamının arttırılması, kadının istihdam edilebilirliğinin önündeki engellerin kaldırılması, çalışan kadınların, annelerin, çocuk bakımına ilişkin güçlük çekmemesi amacı ile politikalar üretilmeli, Türk kadınının iş hayatındaki yeri sağlamlaştırılmalıdır.

Kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının sona erdiği, şiddetin önlendiği, kadınların yönetimin her aşaması, hayatın her alanında daha çok temsil edildiği daha güzel bir dünya ümidiyle vefakar Türk kadının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüKırıkkaleKırıkkale Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı
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