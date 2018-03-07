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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yılmaz, mesajında, kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel ögesi olduğunu belirtti.Türk kadınının...

07 Mart 2018 Çarşamba 14:50
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yılmaz, mesajında, kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel ögesi olduğunu belirtti.

Türk kadınının toplumun yapısını güçlendirip şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özveri ve sevginin kaynağı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kutsal annelik görevinin yanı sıra üstlendikleri rollerle günümüz çağdaş medeniyetinin oluşmasında büyük katkı sağlayan kadınlar, tarihimizin her döneminde devletin kuruluşundan yönetimine kadar her kademede yerini almış ve gereken saygıyı görmüştür."

Yılmaz, özverinin, sevginin ve asaletin kaynağı, başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüUlaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz
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