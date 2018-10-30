8. Eskişehir İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri

ESKİŞEHİR (AA) - İŞKUR İl Müdürlüğünce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda 8-9 Kasım'da bu yıl 8'incisi düzenlenecek Eskişehir İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri'nde işverenlerle iş arayanlar bir araya gelecek.



İŞKUR İl Müdürlü Hasan Yoldaş, düzenlediği basın toplantısında, ulusal istihdam politikalarının oluşturulması, istihdamın korunması, geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi gibi aktif ve pasif istihdam tedbirlerinin uygulanması görevinin İŞKUR’a verilerek, iş gücü arz ve talebinin doğru eşleştirilmesi amaçlandığını anımsattı.



Bu nedenle, kurumun başlıca görevlerinden birinin de üniversite ve meslek liselerinden mezun ve iş hayatına girmek isteyen gençlerle nitelikli personel temin etmek isteyen işverenleri iş piyasasında buluşturmak olduğunu aktaran Yoldaş, şöyle konuştu:



"Bu amaçla 8-9 Kasım'da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda Eskişehir İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri düzenlenecek. Bu fuarda işverenlerle iş arayanları buluşturacağız. Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sanayi Odası ve Ticaret Odasının destek verdiği etkinlikte, çok sayıda firma ile kamu kurum ve kuruluşu stant açacak. Fuarla iş arayanların ve öğrencilerin firmaları tanıması, iş gücü piyasasını tanıması, iş, staj ve kariyer imkanlarını öğrenmesi, görüşme ve başvuru yapmak isteyenlerin işverenler ile buluşması sağlanacak. Bu iki günde iş görüşmesi ve CV hazırlama teknikleri, girişimcilik, mesleki eğitimin önemi, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri konularında etkinlikler yapılacak."