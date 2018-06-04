ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eskiden beri varolan bir kolluk gücümüzün kapasitesini arttırıp yeniden işlerlik kazandırıyoruz. 2016 yılından itibaren 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçimizi göreve başlattık." dedi.

Soylu, Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda düzenlenen "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Soylu, Türkiye'nin dünyada mağdur ve mazlum insanlara kapısını açtığını ve onlara karşı merhameti ile vicdanını kaybetmediğini bildirdi.

Türkiye'nin dünyada milli gelirine oranla en çok dış yardım yapan ülke olduğunu vurgulayan Soylu, Anadolu medeniyetinin komşusunu unutan bir medeniyet olmadığını belirtti.

"Terörle sadece kendimiz için değil, herkes için mücadele ettik." diyen Soylu, Avrupa'da zehirlenecek bir genci, Türkiye'deki gençten ayrı tutmadıklarını vurguladı.

- "Belediyelerimiz terör örgütüne değil, milletine hizmet ediyor"

Bakan Soylu, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her santimetrekaresine dört elle sarıldıklarını belirterek, "Kürt-Türk demedik, Alevi-Sünni demedik, sağcı-solcu demedik, Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdı taşıyan herkesi kardeşimiz bildik ve kucakladık, hizmet verdik. Atamızdan, anamızdan, babamızdan, ailemizden, komşumuzdan, ahbap ve yarenlerimizden hep böyle gördük. Şimdi ülkemin doğusunda, Güneydoğusu'nda huzur var. Gece yarılarına kadar insanlar sokaklarda rahat ve huzur içinde geziyorlar. Belediyelerimiz terör örgütüne değil, milletine hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

Birilerinin Türkiye'yi PKK, DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile terbiye etmek istediğini ancak buna güç yetiremediğini aktaran Soylu, bu melanetlerin üstesinden geldiklerini ve gelmeye devam ettiklerini vurguladı.

Soylu, Türkiye'yi dünyanın en huzurlu, güvenli ve yaşanabilir ülkesi yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

- "Cumhurbaşkanımız 'bekçi düdüğü duymak istiyorum' dedi"

Bugün yemin eden çarşı ve mahalle bekçilerinin büyük Türkiye hedefinde çok önemli görev üstleneceklerine işaret eden Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şehir güvenliğinde kıymetli Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle beraber yepyeni bir anlayışa, aslında geleneğimizin bize emanet ettiği anlayışı yeniden ihya etmeye yönelik bir adım, imza attık. Bana bizzat söyledi. 'Ben yatarken, sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımız evinde yatarken huzur içerisinde sokakta birisinin onu beklediğini, huzurunun emin olduğunu duymasını istiyorum' dedi. Bunu talimat kabul ettik ve çalışmalara başladık. Eskiden beri varolan bir kolluk gücümüzün kapasitesini arttırıp yeniden işlerlik kazandırıyoruz. 2016 yılından itibaren 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçimizi göreve başlattık. Bugün de burada 700 arkadaşımız Ankara'da görev yapmak üzere yemin ederek göreve başlayacaklar. Halen 567 arkadaşımızın da evrak, sağlık raporu gibi işlemleri devam ediyor. Şimdi 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz. Tüm Türkiye'de ilanlarına çıktık, cuma günü başvuruları başlıyor. İnşallah oradan da Ankara'ya biraz daha bekçi vereceğiz. 10 bin kişilik yeni bir kadro daha ihdas edilerek alımlar gerçekleştirilecek."

Soylu, şehirlerde güvenliği yerelden, en küçük birim olan çarşı ve mahalleden başlattıklarını belirterek, vatandaşın malının ve canının bekçilere emanet olacağını söyledi.

- Bekçilerden "hazırız" yanıtı

"Gençler, bu emaneti teslim almaya hazır mısınız? Geceleyin boş sokakları, çoluk çocuğun rızkı için sabaha karşı vardiyadan dönen bir babanın, kadının, nöbetten gelen bir hemşirenin, doktorun canını korumaya hazır mısınız? Bir esnafın dükkanını, okuldan dönen çocukları, vatandaşın dişiyle tırnağıyla kazandığı malını korumaya hazır mısınız? Ben size desem ki 'Evlatlar, Kato dağında, 2 bin 850 metre rakımda dalgalanan bir bayrak var. O bayrak bizim bayrağımızdır, o toprak bizim toprağımızdır' onu korumaya hazır mısınız?" sorularını yönelten Soylu'ya, bekçiler, "Hazırız" yanıtını verdi.

Bakan Soylu, bekçilerin ailelerine ve kendilerine eğitim veren personele teşekkür ederek, bekçilere rehberlerinin hukuk ve vicdan olması gerektiğini söyledi.

Yakın gelecekte, çarşı ve mahalle bekçiliğini çok daha etkin ve güçlü hale getireceklerini vurgulayan Soylu, "Türkiye'nin şehirlerini, dünyanın en güvenli şehirleri yapmakta sizlerin çok büyük desteğini göreceğiz." ifadesini kullandı.

Soylu konuşmasının ardından bekçilerin eğitiminde görev alan Özel Harekat ve Eğitim şube müdürlükleri personeline hediye verdi.

- 700 bekçi yemin etti

Ankara Valisi Ercan Topaca ise bugün 700 çarşı ve mahalle bekçisinin yemin ettiğini belirterek bekçilerin mahalleyi güven, suç işleme amacındakilere ise korku vereceğini söyledi.

Bekçilerden vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesine hassasiyetle yaklaşmalarını isteyen Topaca, göreve başlayan bekçilere başarılar diledi.

- "Sadece devlete biat edin"

Emniyet Genel Müdürü Vekili Erhan Gülveren ise emniyet teşkilatının yaptığı çalışmalarla asayiş olaylarında azalma meydana geldiğini, bekçilerin üzerlerindeki üniformanın yüksek öneme sahip olduğunu ifade etti.

Gülveren, sadece devlete biat etmeleri gerektiği hatırlatmasında bulunduğu bekçilere görevlerinde başarılar diledi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da Emniyet Teşkilatının 173 yıldır kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini anımsatarak bekçilerin emniyet teşkilatına katkı sağlayacağına olan inançlarının tam olduğunu kaydetti.

Bekçilerden devlete ve millete sadakatle hizmet etmelerini isteyen Yılmaz, bekçi görevlendirmelerinin Ankara'ya ve ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından yemin eden bekçiler, düdük çaldılar.

Bekçileri, mezuniyet töreninde aileleri ve yakınları da yalnız bırakmadı.

Bekçilere, Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er'in hazırladığı eğitim programında terör operasyonlarında görev almış uzman personel tarafından spor, kondisyon, silah mekaniği, atış disiplini, gece ve gündüz atışı ile silahlı olaylara müdahale, araç ve kişi durdurma-arama, önlem geliştirme ve kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok alanda ders verildi.