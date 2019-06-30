8. Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali

KONYA (AA) - Akşehir kirazını daha iyi tanıtmak ve üreticileri teşvik etmek amacıyla Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivale, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı İkmal Binbaşı Hüseyin Karamanoğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve MHP İlçe Başkanı Salih Akça ile çok sayıda davetli katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bahri Karaman, 2018 yılında Akşehir kirazının ihraç edildiği ülke sayısının 52 olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kiraz ihracatının 79 bin 800 ton olduğunu anımsatan Karaman, "Akşehir kirazı sayesinde 1960'tan beri yetiştiricilikte önemli bir ilerleme kaydedilmektedir. Elde edilen kirazın yaklaşık yüzde 80’i ihraç edilmektedir." dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da bu yılki festivale 145 kiraz üreticisinin yarışmacı olarak katıldığına değinerek, şunları kaydetti:

"Yöremizde Akşehir kirazı önemli bir gelir kaynağıdır. Biz de bu önemli gelir kaynağımıza üreticilerimizi daha çok özendirmek ve teşvik etmek amacıyla 8 yıldır bu festivali düzenliyoruz. Birkaç yıldır da sadece ürün ödüllendirmesi değil, en güzel kiraz bahçesi ödüllendirmesini de girdik. İlk festivallerimize 30-40 üreticimiz katılırken, geçen yıl yüzün üzerinde bu yıl ise 145 üreticimiz bu yarışmamıza katıldı. Şu an kiraz hasadının en yoğun olduğu dönem. Şu ana kadarda rekolte iyi, fiyat iyi. Mevla'mda inşallah hasat sonuna kadar afetinden korusun ve bu güzelliklerle sezonumuzu tamamlayalım."

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk ise festivalin çok yararlı olacağını ve iyi sonuçlar elde edileceğine inandığını bildirdi.

Konuşmaların ardından 145 üreticinin katıldığı yarışmalara geçildi. "En Güzel Kiraz" yarışmasında birinciliği Mevlüt Topal, ikinciliği Necmettin Kılınç, üçüncülüğü ise İbrahim Gündüz kazandı. "En güzel Kiraz Bahçesi" yarışmasında ise birinciliği Ekrem Sav, ikinciliği Şemsi Ubuz, üçüncülüğü ise Tansel Doğan kazandı. Dereceye girenlere protokol üyeler, tarafından ödülleri verildi.