KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 742. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri ana programlarının netleştiğini bildirdi.

Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, çok kısa bir süre içerisinde büyük ve özverili bir çalışmayla program içeriğini oluşturduklarını söyledi.

Başta Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Yunus Emre olmak üzere sahip olunan bütün değerlere sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Kalaycı, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu amaç doğrultusunda çalışmalar yaparken Karamanımızı aynı zamanda bir kültür şehri haline getireceğiz. Göreve gelir gelmez bütün halkımızın beğenisini kazanan bir 23 Nisan etkinliği yaptık ve bu konudaki farklılığımızı ortaya koyduk. Şimdi de Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri çerçevesinde inşallah programlarımızı hayata geçireceğiz. Hazırlıklar için fazla vaktimiz olmamasına rağmen yine de dolu dolu bir program hazırladık. Bu programlar inşallah önümüzdeki yıllarda neler yapacağımızın bir işareti olacaktır. Karamanlı hemşehrilerim bizlere güvensinler. Karamanımızı her anlamda yaşanabilir, huzurlu ve marka bir şehir haline getireceğiz."

Programlar 11 Mayıs Cumartesi gecesi düzenlenecek olan Türkçe Aşkı Vatan Aşkı Yürüyüşü ve fener alayı ile başlayacak ve aynı gün Karaman Belediyesi tarafından Aktekke Kent Meydanı'nda sahur sofrası kurulacak.

13 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek resmi törenler de ise Aktekke Meydanı'ndan Cumhuriyet Parkı'na kadar yapılacak yürüyüşle başlayacak ve Yunus Emre'nin türbesini ziyaretle sona erecek. Aynı günün akşamında ise Aktekke Meydanı'nda Türkçe Aşkı Vatan Aşkı konulu sahne gösterisi sahnelenecek.

17 Mayıs Cuma akşamı ise Yunus Emre’ye ait eserlerin de icra edileceği Erenler Meclisi isimli program Karaman Belediyesi Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde Karamanlılarla buluşacak.





