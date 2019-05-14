742. Türk Dil Bayramı

KARAMAN (AA) - 742. Karaman Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında Karaman Belediyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve Genç Eğitimciler Öğrenci Topluluğu tarafından "Türkçenin Geleceği" konulu panel düzenlendi.



Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Demir, Şehit Ömer Halisdemir konferans salonundaki panelde, Türkçenin Balkanlardan Çin'e kadar çok geniş bir coğrafyada konuşulduğunu söyledi.



Dillerin tarih, yüzey ve sosyal sınıflar yüzünden farklılaştığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:



"Coğrafya genişledikçe dil de değişir. Türkler tarih içinde farklı yerlere göçmüşler ve tarihsel çeşitlenme içinde dil de etkilenmiştir. Aynı dil içinde sosyal tabaka, cinsiyet, yaş, bölge, dil politikası ve teknolojiye göre de çeşitlenme olur fakat standart dil her birimizi ortak noktada buluşturur. Standart dile sosyal prestij, yerel ve sosyal iz taşımama, yön gösterici olma, bağlayıcılık ve kurumsallık gibi nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulur."



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akar da Karaman'ın Türkçenin başkenti olduğunu ve bu markanın geliştirilmesi gerektiğini savundu.



Akar, "Türkçe'ye Karamanoğlu Mehmet Bey kadar Yunus Emre'nin de etkisi vardır. Çünkü dinin kutsallığı dili üzerinden de yürür. Anadolu'daki tasavvuf hareketlerinin dil üzerinde çok büyük etkisi olmuştur. Bir dil camiye girdiyse bilim dili de devlet dili de olur." diye konuştu.



Panelde son olarak söz alan KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Türk Dili Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Nebi Uysal ise Türkçenin yabancı dillerle ilişkisinden, bu ilişkinin alıntı verinti yönünden ve dile yansımalarından bahsetti.



Toplumların tarih boyunca birbirleriyle türlü ilişkiler içine girdiği açıklayan Uysal, "Ticaret, seyahat, savaş, göç, din gibi yollarla kurulan bu temasların, kültür ve dile yansımalarının olması muhakkaktır. Toplumsal ilişkiler, aslında birer dil ilişkisidir. Sosyal, siyasal ve kültürel değişmelerin en açık görüldüğü alanların başında da dil vardır. Herhangi bir şekilde karşı karşıya gelen diller birbirini etkiler." dedi.



Panele, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, dekan ve müdürler, davetliler, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

