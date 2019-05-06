KARAMAN (AA) - 742. Karaman Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında kentte kitap fuarı açıldı.



KMÜ'ye ait SKS salonunda düzenlenen programda ilk olarak kitap fuarının açılışı gerçekleştirildi.



Havacılık ve Model Uçak Sergisi'nin gezilmesinin ardından Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu önünde belge ve fotoğraflarla Ermenilerin Anadolu'da yaptığı katliamları anlatan sergisinin açılışı yapıldı.

Düzenlenen programa Karaman Valisi Fahri Meral, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner, İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak, daire müdürleri ile davetliler katıldı.



5 gün sürecek etkinliklerde söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.

