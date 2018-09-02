737'nci Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri

KÜTAHYA (AA) - Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" diye tanınan "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki kabri başında bu yıl 737'nci kez anma töreni düzenlendi.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hayme Ana'nın türbesini ziyaret ederek, dua etti. Ersoy, törenlerin yapıldığı alandaki yörük çadırlarını da gezdi.

Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada, Hayme Ana'nın hakka yürüdüğü 1281 yılından bu yana bu topraklarda 737 kez gerçekleştirilen şenliklerin sahip olunan köklü gelenek ve göreneklerin, hiçbir millete nasip olmayacak şanlı tarihin en açık ispatı olduğunu söyledi.

Hayme Ana'nın isminin de çok anlamlı olduğunu belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Hayme Anamızın ismi esasen kendisi gibi çok anlamlıdır. Arapça çadır anlamına gelmektedir. Çadır Türklerde aile, yuva, birlik ve beraberliğin sembolüdür. Tıpkı bu toprakları bizlere ana vatan kılan Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey'in ninesi olan 'devlet ana' olarak da anılan Hayme Hatun gibi. Hayme Ana cefakar, vefakar, fedakar ve cesur Türk kadınının en görkemli sembolüdür. Onun tarih içinde üstlendiği rol, gördüğü işlev çok az kadına nasip olmuştur. Hayme Ana kadının Türk toplum yaşantısında üstlendiği anlamlı rolün, gurur duyulacak kadın, erkek eşitliğinin de en şanlı örneklerindendir. Aşireti, töre gereği beyi ile idare ettiği için engin bir bilgi ve tecrübeye sahip olduğundan Hayme Ana Süleyman Şah'ın zamansız vefatının ardından Kayıların başına geçmiş, dağılma noktasına gelen Kayı boyunu Domaniç'e kadar selametle getirerek cihanın en büyük devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nun temelini atmıştır."

Kütahya Valisi Ahmet Hami Nayir de Hayme Ana'nın, Türk tarihinde adına türbe yaptırılan ilk kadın olduğunu hatırlattı.

Hayme Ana'nın, cihan hakimiyeti kuran büyük Osmanlı'ya can veren ana olduğuna işaret eden Nayir, "O, bizlere bıraktığı engin tarihi mirası ile göğsümüzü kabartan anamızdır. Tarihimizin temel taşlarından biri olan Hayme Ana'yı, bu büyük Türk kadınını, ilk çadırın kurulduğu günden bugüne kadar canlarını veren şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş olan tüm gazilerimizi ve Türk analarını, bugün nedeniyle bir defa daha gururla, onurla yad ediyor, onlara Allah'tan rahmet diliyor ve ruhları şad olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Tören kapsamında etnospor gösterileri ve mehteran bölüğü eşliğinde Söğüt'e temsili göç yürüyüşü de yapıldı.

Hayme Ana

Kocası Gündüz Alp'in Fırat Nehri'ni geçerken boğularak ölmesi üzerine Kayı Boyu'nun başına geçen Hayme Ana, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın yer göstermesi üzerine önce Ankara Karacadağ, ardından da Domaniç ve Söğüt'e yerleşti. Domaniç Yaylası'nı yazlık, Söğüt'ü kışlık olarak seçen Hayme Ana, oğlu Ertuğrul Gazi ve torunu Osman Gazi'yi yetiştirerek imparatorluğun temelini attı.

Ertuğrul Gazi, ''devlet ana'' diye de anılan annesi ''Hayme Ana''yı öldüğünde, Çarşamba'da her yıl çadır kurduğu bir tepenin üzerine defnettirdi. Sultan 2. Abdülhamid, 1892'de büyük ninesi Hayme Ana'nın kabrinin üzerine bugünkü türbeyi yaptırdı.