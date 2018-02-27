71 yıl sonra duymaya başladı

KONYA (AA) - Yalıhüyük ilçesinde doğuştan duyma engelli 71 yaşındaki Alp Bozdemir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen işitme cihazı sayesinde duymaya başladı.

Edinilen bilgiye göre Kaymakamın yaptığı ev ziyaretlerinde, Yukarı Mahallede ikamet eden Bozdemir'in duyma engelli olduğu belirlendi.

Bozdemir'in yapılan muayenesinde işitme cihazı takılmak suretiyle duyabileceği raporları alındı. Kaymakamlık tarafından temin edilen işitme cihazını kullanmaya başlayan Bozdemir, duymaya başladı.

Konu ile ilgili olarak bilgi veren Yalıhüyük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kaymakamımızla hane ziyaretleri sırasında tespit ettiğimiz Alp Bozdemir’in duyma sorunu yaşadığını tespit ettik. Kaymakamımız Yakup Güven’in talimatları ile işitme ve rehabilitasyon merkezine götürdük. Yapılan tetkikler sonucu alınan raporda Bozdemir’in duyabileceği raporunu aldık. Kaymakamımızın talimatları doğrultusunda vakfımızca işitme cihazı aldık. Şimdi duyuyor."

Bozdemir ise, doğuştan buyana duymadığını ifade ederek," Yaşantım çok zordu. Kaymakamımız sağ olsun bizi doktora gönderdi. İşitme cihazı aldık. Şimdi duyuyorum. Dünyam değişti." dedi.



