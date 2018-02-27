Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

71 yıl sonra duymaya başladı

KONYA (AA) - Yalıhüyük ilçesinde doğuştan duyma engelli 71 yaşındaki Alp Bozdemir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen işitme cihazı sayesinde duymaya başladı.Edinilen bilgiye göre Kaymakamın yaptığı ev ziyaretlerinde,...

27 Şubat 2018 Salı 17:13
71 yıl sonra duymaya başladı
banner230

KONYA (AA) - Yalıhüyük ilçesinde doğuştan duyma engelli 71 yaşındaki Alp Bozdemir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen işitme cihazı sayesinde duymaya başladı.

Edinilen bilgiye göre Kaymakamın yaptığı ev ziyaretlerinde, Yukarı Mahallede ikamet eden Bozdemir'in duyma engelli olduğu belirlendi.

Bozdemir'in yapılan muayenesinde işitme cihazı takılmak suretiyle duyabileceği raporları alındı. Kaymakamlık tarafından temin edilen işitme cihazını kullanmaya başlayan Bozdemir, duymaya başladı.

Konu ile ilgili olarak bilgi veren Yalıhüyük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kaymakamımızla hane ziyaretleri sırasında tespit ettiğimiz Alp Bozdemir’in duyma sorunu yaşadığını tespit ettik. Kaymakamımız Yakup Güven’in talimatları ile işitme ve rehabilitasyon merkezine götürdük. Yapılan tetkikler sonucu alınan raporda Bozdemir’in duyabileceği raporunu aldık. Kaymakamımızın talimatları doğrultusunda vakfımızca işitme cihazı aldık. Şimdi duyuyor."

Bozdemir ise, doğuştan buyana duymadığını ifade ederek," Yaşantım çok zordu. Kaymakamımız sağ olsun bizi doktora gönderdi. İşitme cihazı aldık. Şimdi duyuyorum. Dünyam değişti." dedi.


Anahtar Kelimeler:
ALPBOZDEMİRKaymakamYalıhüyük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim