70'lik nineden ilham alıp okumayı öğreniyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yaşayan 61 yaşındaki Türkan Uğurlu, 70 yaşındaki kadının okuma yazma öğrenmek için ortaya koyduğu azmi yansıtan televizyon programından etkilenerek başladığı kursta okuma yazma öğreniyor.

Küçüklüğünden itibaren okumayı çok isteyen, çocukken babasının, evlendikten sonra da eşinin izin vermemesi nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyen Uğurlu'nun hayatı, eşiyle izlediği bir televizyon programıyla değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı ve okuma yazma seferberliğini başlattığı televizyon programını izleyen Uğurlu, 70 yaşındaki bir kadının okuma yazma öğrendiğini görünce Kırşehir Halk Eğitim Merkezi'ndeki 1. Kademe Okuma Yazma Kursuna katıldı. Uğurlu, evinin yanındaki İmam Hatip Lisesi'ndeki Kur'an kursuna da kayıt yaptırdı.

Uğurlu, evinin işlerinin yanı sıra sabah Kur'an-ı Kerim, öğleden sonra da Türkçe kursuna giderek her iki arzusunu da heyecanla tamamlamaya gayret ediyor.

Uğurlu, halk eğitim merkezindeki kursa adeta koşarak gittiğini ifade ederek, "70 yaşındaki kadını televizyonda gördüm, orada okumayı öğrendi. İnşallah o kurslar Kırşehir'e de gelir biz de okuruz diye istedim. Çünkü okumaya çok istekliydim. Allah dileğimizi kabul etti. Erdoğan'ın katkısıyla okumayı öğrendim." dedi.

Okuma yazma bilmemenin sıkıntısını hayatın her alanında yaşadığını dile getiren Uğurlu, şunları dile getirdi:

"En basitinden markete gittiğimde, bir ürünün yerini sorduğumda, 'Şuradaki rafa baksana.' diyorlar. 'Okumuşluğum olsa zaten sana demem.' diyorum. Bir gün görevlilere dedim ki, 'Okuma yazma öğrendiğimde bir daha size sormayacağım.' Mağazaya gidiyoruz, yazıyor ama bilmiyoruz. Hastaneye gidiyoruz, kapı numarasını, doktorun ismini bilmiyoruz. Hastayım, kalpten dört kez anjiyo oldum, böbrek yetmezliği var, şeker var. İlaçlar geliyor, yüzünü bilmiyorum, okuyamıyorum. Kaçı yutulacak, kaçı yutulmayacak bilmiyorum. "

Türkçe eğitmeni Sinan Demir de Türkan Uğurlu'nun en istekli öğrencilerinden biri olduğunu anlattı.

Okuma yazma kurslarına yoğun ilgi olduğuna dikkati çeken Demir, "1949 doğumlu öğrencimiz de var 1989 doğumlu da. Gençler ve yaşlılar bir arada. Yüzde 90'ın üzerinde başarı elde ediyoruz." sözlerine yer verdi.