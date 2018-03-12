70 yıldır sepet örerek ekmeğini kazanıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Kavak beldesinde 80 yaşındaki Ahmet Özdoğan, ördüğü sepetleri satarak geçimini sağlıyor.

Yaklaşık 70 yıldır mesleğini devam ettiren Özdoğan, evinin bahçe kısmındaki bir bölümünde oluşturduğu atölyesinde, hem çeşitli boyutlarda sepet örüyor hem de aynı noktada satış gerçekleştiriyor.

Özdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Baba mesleği" olarak tabir ettiği işini emekli maaşı olmadığı için sürdürdüğünü söyledi.

Bazı çalışmasında esnekliği nedeniyle söğüt dalı, bazılarında ise plastik malzeme kullandığını aktaran Özdoğan, sepet örmenin zor ve zahmetli bir süreci olduğunu, gelişen teknoloji nedeniyle satış yapmanın da zorlaştığını ifade etti.

Geçmişte yöre halkının bağ ve bahçelerden sebze meyve toplayıp taşıması için yaygın şekilde tercih edilen sepetlerin, artık nadiren kullanıldığını dile getiren Özdoğan, "Satmak için sepet örüyoruz ama sürüm yok, bazen turistler alıyor veya esnaf arkadaşlar dükkanlarında içine kuru yemiş koyuyor. Eskiden küfelerle ve sepetle insanlar bahçeden elma üzüm toplayıp getiriyordu. Şimdi o işler bitti." dedi.

Ördüğü sepetlerle geçmişte evini rahatlıkla geçindirebildiğini anlatan Özdoğan, belki de bir süre sonra atölyeyi kapatmak durumunda kalabileceğini belirtti.

- "Yeni nesil ilgi göstermiyor"

Özdoğan, sanatı ilk öğrendiği dönemde bölgede birçok kişinin de sepet, küfe ve hasır ördüğünü ancak diğer ustalarının vefatının ardından geliri yüksek olmadığı için yeni nesillerin mesleğe ilgi göstermediğini, kendisinin de bu işi sürdüren yöredeki son usta olduğunu kaydetti.

Ürünlerin ilgi görmemesinden yakınan Özdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neredeyse 70 yıldır sepet örerim. Babam, bir arkadaşının hasır ve sepet ördüğünü görünce, eve gelip küfeleri sökmüş ve nasıl yapıldığını incelemiş. Sonra kendisi de yapmaya başlayınca babama bakarak ben de öğrendim. Babamın zamanında bu işleri yapan başkaları da vardı. Onlar vefat etti, bizim haricimizde de yetişen olmadı. Çevreden gençler görüyor ama heves edip bu işi öğrenmek isteyen yok. Onlar da haklı, sürüm olmayınca elinde kalacak malı ne yapsın. Bir büyük küfeyi yapmak üç gün sürer. Boyutuna göre 20 liradan 200 liraya kadar sepet var. Ancak ben de devam ettirmeyi pek düşünmüyorum. Elimde 300 parça mal var, elden çıkmazsa çoluğa çocuğa dağıtıp geçeceğim."

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Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2018, 14:05