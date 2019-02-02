70 milyon turist hedefi için dev hamle sürüyor

ANKARA (AA) - Yabancı ziyaretçi sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 21,84 artarak 39 milyon 488 bine yükselen Türkiye'de, 2023 için belirlenen "70 milyon turist, 70 milyar dolar" hedefine ulaşmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla Türkiye'yi turizmde öncü haline getirmek için Türkiye'nin "50 milyon turist, 50 milyar dolar" olan 2023 turizm hedefini, "70 milyon turist, 70 milyar dolar" olarak revize eden Bakanlık, bu hedefe ulaşılmak için hazırladığı kapsamlı yol haritasını devam ettiriyor.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm politikalarında ilk kez özel sektörün de söz sahibi olmasını sağlayacak ve bir "çatı yapı" olma özelliğini taşıyacak Turizm Geliştirme Fonu'nun son aşamaya geldiğini, seçimlerden sonra hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Türkiye Turizm Geliştirme Fonu'nun kurulmasına ilişkin taslakta, kurumun "tanıtma ofisi" ve "yatırım ofisi" olarak iki bölümden oluşması öngörülüyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin yeni tanıtım stratejilerinin belirlenmesi, gelecek yıldan itibaren turizmde en önemli gündem maddesi olacak turizm gelirlerinin artırılması için harcama düzeyi yüksek turistlerin daha fazla Türkiye'ye çekilmesi "tanıtma ofisi"nin çalışma konuları arasında yer alacak.

Ofis, ayrıca hedef pazar olarak ön plana çıkan Uzak Doğu ülkelerine yönelik çalışmalar, yurt dışındaki olumlu Türkiye algısının kuvvetlendirilmesi konularında da politika önerilerinde bulunacak.

Turizmin 12 aya yayılması isteniyor

Fona deniz tesisleri, deniz taşımacılığı, havaalanları gibi turizmden direkt gelir elde eden birçok sektörden pay aktarılacak. Bu kapsamda oteller için yıllık cirolarının yüzde biri, havayolları ve acenteler için yıllık cironun binde biri olarak pay aktarımı planlanması yapılıyor.

Bakanlık, 25-30 milyon dolar tanıtma bütçesini fona aktaracak ve bunun fon tarafından kullanılmasını sağlayacak. Fonda toplanan kaynağın nasıl harcanacağına devlet değil, fon karar verecek.

"Yatırım ofisi" ise turizm yatırımları konusunda söz sahibi olacak. Böylelikle turizmin 12 aya yayılması, sağlık, spor, kongre turizmi gibi ürün çeşitlendirmelerinin oluşturulması gibi politikalar dikkate alınarak turizm yatırım alanlarının hayata geçirilmesinde ofisin önerileri de dikkate alınacak.

Turizm için yeni yasa hazırlığı

Turizmde yeni hedeflere ulaşmak yeni yasa tasarısı hazırlıklarına başlayan Bakanlık, sektörün çağın gereğine uygun, yeni teknoloji ve küresel ticaret ile uyumlu turizm için yeni bir çalışma yürütüyor.

Bakan Ersoy, tasarı ile ilgili turizm sektörünün küresel ticaretle uyumlu, yerli firmaların gelişmesini sağlayan yeni bir yasaya ihtiyaç olduğunu gördüklerini, bununla ilgili çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Bakanlık, tüketici hakları, kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve haksız rekabetin oluşmaması önceliği kapsamında TÜRSAB ile birlikte yeni yasa tasarısı hazırlığına başladı.

Tasarı hazırlık çalışmalarının ikinci aşamasına başlayan Bakanlık, yaz mevsiminden önce yasayı Meclise göndermeyi hedefliyor. Sektörün büyük bir çoğunluğunun desteği ve onayının alındığı yeni bir yasa tasarısının Meclise sunulması amaçlanıyor.

Hedef pazarlara yerelleştirilmiş içerik

Bakanlık, hedeflenen turist sayısına ulaşmak için tanıtım kampanyalarıyla özellikle yurt dışındaki Türkiye'ye ilişkin önyargıları kırmayı hedefleyen turizm pazarlarını çeşitlendirme noktasında Çin, Hindistan, Japonya ve Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu'ya özel turizm planları oluşturacak.

Bu kapsamda Uzak Doğu coğrafyasında yaşayanlarla doğrudan ve daha samimi iletişim kurulabilmesi amacıyla dijital ve sosyal medya kanalları üzerinden o ülkenin dilinde yerelleştirilmiş içerikler paylaşılacak.

Pilot illerde "destinasyon" çalışmaları yürütülecek

Bakanlığın destinasyon çalışmaları kapsamında seçilecek pilot illerde, dijital uygulamalar hayata geçirilecek. Ayrıca özellikle dijital ve sosyal medya alt yapısı aracılığıyla destinasyonlarla ortak pazarlama ve tanıtım projelerinin uygulanması öngörülüyor.

2019'un tanıtım stratejisinde Türkiye'nin önde gelen kültür sanat kurumlarına ağırlık veren Bakanlık, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinde yurt dışında kültür sanat faaliyetlerine imza atmaya hazırlanıyor.

Lüks turizm için tanıtım atağı

Öte yandan Türkiye bilinirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında lüks turizme yurt dışı turizm fuarlarında yer verilecek.

Özellikle kruvaziyer turizmindeki öneminden dolayı Türkiye aleyhine oluşması muhtemel olumsuz algıların giderilmesi amacıyla yabancı kruvaziyer şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve ilgili yabancı basın kuruluşları ile temasa geçilmesi yapılan planlamalar içerisinde bulunuyor.

Turizm Kentleri Projesi

Turist sayısını artırmak ve Türkiye'nin daha iyi tanıtılmasını sağlamak amacıyla, "Turizm Kentleri Projesi"ni de hayata geçirmeyi hedefleyen Bakanlık, farklı turizm çeşitlerinin bir araya geldiği, bütüncül planlama ve tahsise imkan veren turizm kentleri oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütecek.

Özellikle Turizm Ana Planı'nda turizmi 12 aya yayma hedefiyle ürün çeşitlendirmesine gidilecek. Sadece "deniz-kum-güneş" değil, kültür turları, sağlık turizmi, termal turizm, kış ve doğa turizmi açısından farklı alternatiflerin geliştirilmesi ve tanıtıma yoğunlaşılacak.

Bu kapsamda terörden temizlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ekonomik açıdan canlandırılması amacıyla turizm potansiyellerine ağırlık veren çalışmalara imza atılacak.

Diyarbakır'ın da içerisinde yer aldığı toplam 7 turizm konsantrasyon bölgesi oluşturulacak.

Gastronomi turizmi ile hedef ülkelere lezzetler yolculuk yapacak

Nitelikli turist hedefine ulaşmak için yeni bir tanıtım hamlesi başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, deniz-güneş-kum üçlüsünün yanında Türkiye'nin kültürel, arkeolojik mirasına, sanatına gastronomisine dikkati çekecek, tanıtımda bloggerlardan ve turizm alanında önemli sayıda takipçisi bulunan Instagram kullanıcılarından yararlanacak.

Gastronomi turizmine yönelik ayrı bir tanıtım strateji ve eylem planı oluşturularak ülkenin zengin mutfak kültürü ve lezzetleri başlıca hedef pazarlarda tanıtılacak.

Türkiye tanıtımında yeni logo uygulaması gelecek

Yeni bir tanıtım logosu ve sloganla "Türkiye" markasını oluşturma çalışması başlatan Bakanlık, 18 yıldır kullanılan Turkey markası ve lale figürünün dışında yeni bir algı oluşturmak, yabancı turistte yeni bir farkındalık yaratmak için yurt dışı reklam ve PR ajanslarını belirleme sürecini devam ettiriyor.

"Konaklama dışı harcaması yüksek" turistlerin Türkiye'yi tercih etmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore'den uzun uçuşlarla gelip daha çok kalan turistlere de yönelindi. Farklı pazarlara açılmak için bu ülkelerde yoğun tanıtım çalışmaları yürütülecek.

Japonya ve Rusya'da 2019 yılı

2019'u "Türkiye yılı" ilan eden Japonya ve Rusya'da Türkiye'ye has değerleri ön plana çıkaracak, kültürel ve arkeolojik mirastan, sanat ve gastronomiye kadar birçok öğeyi içinde barındıran gezici sergiler açılacak.

Tokyo ve Kyoto'da mart ayında açılacak gezici sergi Moskova, Berlin ve Londra'ya da taşınacak. Sergi kapsamında Hatay, Gaziantep, Ege lezzetlerinin yer aldığı stantlar da oluşturulacak.

Sosyal medyanın gücü tanıtımda kullanılacak

Tur şirketlerinin paket programları yerine kendi seyahat programını kendi oluşturan "perakende turistlere" yönelik tanıtımların ön plana çıkacağı 2019'da bunun için medyanın her mecrası etkin kullanılacak.

Yurt dışındaki televizyonlarda reklam kampanyalarına yoğun şekilde yer verilirken, sosyal medyada bloggerlardan ve turizm alanında önemli sayıda takipçisi bulunan Instagram kullanıcılarından yararlanacak.

Bakanlık, THY ile imzalanan protokol kapsamında başlatılan "Direkt Turizm Hamlesi" ile Nisan 2019 itibarıyla 13 hatta, 67 frekansla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına öncelikle yoğun turist tedariki sağlayan ülkelerden tarifeli uçuşlar başlatılacak. Bakanlık bu süreci tanıtımla destekleyecek.

Nitelikli turist, nitelikli personel

Nitelikli turist için nitelikli turizm personeline vurgu yapan Bakan Ersoy, bu doğrultuda Turizm Meslek Liseleri için yeni bir çalışma başlattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, iki bakanlık arasında mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için imzaladığı protokol bu yıl itibarıyla devreye giriyor.

Protokol ile Turizm Meslek Liseleri kolej statüsüne getiriliyor. Öğrenciler, uygulamalı anlaşmalı otellerde görevlendirilerek öğretmenlerinin gözetiminde eğitim görecek. Programa katılan turizm meslek lisesi öğrencileri, 20 Nisan ile 22 Ekim tarihlerinde eğitimlerini anlaşmalı partner otellerde yapacak.