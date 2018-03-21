7 Objektif Bakış Sergisi açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanat Derneğince düzenlenen 7 Objektif Bakış Sergisi izlenime sunuldu.

Derneğin, hayata geçirdiği "Eskişehir’de Sanatı Yaygınlaştırma ve Sanatı Geliştirme Projesi" kapsamında 7 Fotoğraf sanatçılarını bir araya getirerek gerçekleştirdiği sergilerinin ikincisi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı.

Aslı Ulaş Gönen, Ali Şimşek, Ayşe Güzin Özlü, Bedrettin Yılmaz, Aysun Çiftçi, Levent Akkuş ve Eray Kara’nın fotoğraflarının sergilendiği etkinliğin açılışında konuşan Dernek Başkanı Şehabeddin Tosuner, fotoğraf sanatında Eskişehir'in ülkede önemli yerlerinden biri olması için önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Tosuner, "Son üç yılda derneğimizin gerçekleştirdiği etkinliklerimizin çoğu fotoğraf sanatıyla ilgilidir. Önümüzdeki günlerde önemli bir projemizi de hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

