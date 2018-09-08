7 kuşaktır çamura şekil veriyorlar

NEVŞEHİR (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'nin el sanatlarıyla ünlü Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Şaban Topuz, atalarının 7 kuşaktır devam ettirdiği çanak çömlek ustalığını sürdürüyor olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kızılırmak nehri yataklarından çıkarılan ve yüzyıllardır atalarının da şekil verdiği çamura 27 yıldır kendi marifetlerini katan Topuz, geçmişinden aldığı bu sanatın inceliklerini geleceğe taşımak için gayret gösteriyor.

Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atalarının 7 kuşaktır ayakta tuttuğu bu mesleği sürdürmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Toprakla uğraşmanın kendisine ayrı bir huzur verdiğini belirten Topuz, şunları kaydetti:

"Toprak bizde sanat olur. Toprağın emeğe dönüştüğünü Avanos'ta görürsünüz. Yapılan ürünlerimiz turizmle beraber çoğaldı. Dünyanın çanak çömlekte kesişen kümesi ve merkezi Avanos'tur. Avanos'ta çanak işi 5 bin yıldır yapılıyor. Ben de 27 yıldır çanak çömlek işi yapmaktayım. Bu zamana kadar babadan oğula usta çırak ilişkisiyle gelmiş. Şimdi de çıraklarımız üniversite boyutuyla devam etmektedir."

- "Vay vay çanağı"nın hikayesi

Geçmiş yıllarda atalarının çanaklara oldukça fazla değer verdiğini anlatan Topuz, şöyle devam etti:

"Tabi Avanos'ta uzun yıllar çanak çömlek işi yapıldığı için örf adet değişmiş. Bundan 50 yıl önce çanak yapamayana kız vermezler, halı dokumasını bilmeyen kızı almazlarmış. Zamanla bu örf adetler tabi ki değişmiş. Bizim ki emek işidir. Geçmiş zamanda şöyle bir olay da yaşanmış. Dedelerimizden bir tanesi eşekle Samsun'a gidiyor. Bir kadın istediği küpü eşekten indirip sırtında götürürken bir çocuk dedemin kafasına taş atar. Dedemin de kafası yarılınca 'iyi ki kafamı yardın eğer küpe atıp kırsaydın seni mahvederdim' demiş. Biz kafan kırılsın ama çanak kırılmasın diyoruz. Niye? 600 kilometre eşekle gidiyorsun. Sermayen bir eşekte 3 tane küp. Kırılınca 'vay vay' çanak gitti dedikleri için bizim bu çanağın adı 'vay vay çanağı' olarak kalmış."

Kazançlarını topraktan sağlamanın çok keyifli olduğunu aktaran Topuz, "Biz bu işi 7 kuşaktır yapıyoruz. Babamız ve dedelerimiz gibi biz de ekmeğimizi topraktan kazanıyoruz. Çocuklarımız da bundan ekmek kazanacak. Topraktan kazanılan helal para bizi mutlu ediyor. Ailemizi de huzurlu ediyor." ifadelerini kullandı.