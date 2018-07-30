7 bin istihdama ulaştı, 15 bini hedefledi

DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Devletin sağladığı teşvik ve destekle girişimcilerin gözdesi haline gelen Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (DOSB) 7 bin kişi çalışıyor.

Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla hükümetin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için başlattığı teşvik uygulaması sayesinde Diyarbakır'ın da içinde yer aldığı 6. bölge, yatırım için cazip hale getirildi.

Bu kapsamda aralarında gurbetçilerin de yer aldığı girişimciler, OSB'de yatırım yaparken, söz konusu işletmelerin üretime başlamasıyla çok sayıda kişi işe kavuştu.

5 yıl öncesine kadar 3 bin kişinin istihdam edildiği OSB'de bu süre içerisinde fabrikaların devreye alınmasıyla çalışan sayısı 7 bini aştı. 100'ü aşkın girişimcinin arsa tahsisi için sıra beklediği bölgede, inşaat ve proje aşamasındaki işletmelerin üretime geçmesiyle çalışan işçi sayısı 15 bine yükselecek.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı AA muhabirine, 15 yıl öncesine kadar girişimcilerin ilgi duymadığı bölgeye teşvik uygulamaları sayesinde ilginin yükseldiğini, bu sayede mermer, gıda, mobilya ve inşaat sektörlerinde üretim yapan fabrikaların kurulduğunu söyledi.

Üç etaptan oluşan bölgede 286 firmaya arsa tahsisi yapıldığını, bunlardan 201'inde üretim olduğunu dile getiren Odabaşı, diğer 85'inin ise inşaat ve proje aşamasında olduğunu aktardı.

Odabaşı, yoğun talep dolayısıyla 4 etabın oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayarak, "Üretimdeki fabrikalarda 7 binin üzerinde istihdam var. 3 etap ve 4 etabın devreye girmesiyle 15 bin istihdam hedefliyoruz. Arıtma tesisimiz olmadığı için iplik, dokuma ve boyahane gibi fabrikalar kurulamıyordu. Şimdi arıtma tesisimizi kuruyoruz, iki yıl içerisinde inşallah 15 bin çalışana ulaşırız." ifadelerini kullandı.

İstihdamı yüksek sektörlere öncelik veriliyor

Diyarbakır'ın teşvik uygulaması, genç nüfusu ve coğrafi konumu dolayısıyla büyük avantajlara sahip olması dolayısıyla yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Odabaşı, "OSB'de yatırım yapmak isteyenlerden istihdam kapasitesi büyük firmalara öncelik veriyoruz. 100'ün üzerinde firma arsa tahsisi için bekliyor. Tekstil gibi istihdamı yüksek sektörler önceliğimiz." dedi.

Teşvik uygulamasının girişimcilere sigorta desteği ile kurumlar vergisinde büyük avantaj getirdiğini belirten Odabaşı, "OSB'de 10 milyon dolar tutarında yatırım yapan bir kişi teşvik uygulamasından faydalandığı sürece 10 milyon lirasını geri alıyor. İki bin kişi çalıştıran bir firma aylık yaklaşık 2 milyon lira kazancı oluyor ayrıca vergi muafiyetleri var." dedi.

Başkan Aziz Odabaşı, yaklaşık 40 yıldır Almanya'da yaşayan 3 gurbetçinin, doğdukları topraklara katkı sunmak amacıyla OSB'de yaklaşık 10 milyon avro tutarında fotovoltaik güneş paneli fabrikası, Kanada'dan gelen gurbetçi Yüksel Kaya'nın ise kentin ilk çikolata fabrikasını kurduğunu belirtti.

Avrupa'da binlerce gurbetçinin ülkeye yatırım yapmak için arayışta olduğunu ifade eden Odabaşı, şunları kaydetti:

"Bölgemiz güvenli hale geldi. Avrupa'daki yatırımcıların büyük ilgisi var. Almanya, Avusturya ve Fransa'daki gurbetçileri Diyarbakır'a yatırıma davet edeceğiz. Bu hafta Almanya'ya heyet olarak gidip, iş çevresiyle toplantılar düzenleyeceğiz. Yatırım yapmış gurbetçilerimizle Avrupa'daki iş insanlarına teşvik uygulamasının avantajlarını anlatıp, Diyarbakır'a yatırıma davet edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kalkınmanın tek yolunun ihracat olduğunu bu nedenle dış ticarete büyük önem verdiklerini dile getiren Odabaşı, OSB'deki yatırımcıları ihracata yönlendirmek ve onlara pazar bulmak için farklı ülkelerde dış ticaret ofisleri açacaklarını bildirdi.

Odabaşı, "Bu sayede ürünlerini ihraç etmek isteyen firmalara pazar bulacağız. Çünkü bireysel olarak pazar aramak çok zor, bu yöntemle üreticileri ihracata yönlendireceğiz." diye konuştu.