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696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili tartışmalar

KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin (KHK) 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Baloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesinin dikkatli bir...

26 Aralık 2017 Salı 14:58
696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili tartışmalar
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KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin (KHK) 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Baloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesinin dikkatli bir şekilde ele alınması, okunması ve anlaşılması gerektiğini söyledi.

Kendilerinin KHK'dan çıkarttıkları sonucun, 15 Temmuz darbe girişimi ve bu girişimi takip eden birkaç gün içinde devlet ve millet savunmasında mağdur olan sivil vatandaşların bu mağduriyetlerinin çözümü ile ilgili olduğunu ifade eden Baloğlu, şunları kaydetti:

"Netice itibari ile sonraki günleri, olayları ve geleceği kapsamayan bu kararnameyi sulandırmak gereksizdir. Birkaç gündür devam eden tartışmalar ekseninden şaşmıştır. Ülkede kaos ve kargaşa yaratma heveslilerine gün doğmuştur. Siyasi ve ideolojik çevreler yine düğmeye basmaya çalışmaktadır.

Dışarıdan beslenen, davulunu boynunda tokmağı emperyalizmin elinde olanlara fırsat vermemek lazımdır. Siyasi ve ideolojik yaklaşımlar bir kenar bırakılmalı ve milli hassasiyete önem verilmelidir. MHP olarak 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin (KHK) 121. maddesini önemsiyor, benimsiyor, destekliyor ve gerekli bir adım olarak görüyoruz."

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