68 yıldır hatimli teravih kılınan cami

ÇANKIRI (AA) - Çankırı İplik Pazarı Camisi'nde 68 yıldır hatimle teravih namazı kılınıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 1950 yılında ibadete açılan camide, her ramazan hatimli kıldırılan teravih namazına vatandaşlar ilgi gösteriyor. İmam, müezzin ve kurs öğrencileri eşliğinde her gün Kur'an-ı Kerim'in bir bölümünü okuyan cemaat, her yıl olduğu gibi bu ramazanın sonunda da Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeyi hedefliyor.

Çankırı İplik Pazarı Camisi imam hatibi İbrahim Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene ramazan ayında da hatimle teravih namazı kılmaya devam ettiklerini söyledi.

Müezzin ve kurs öğrencilerinin yardımıyla teravih namazını tamamladıklarını anlatan Türkmen, "Caminin kurulumundan bu yana bu ibadet devam ediyor. Her sene cemaatimiz hep aynıdır. Bu sene gençlerde de artış var. Cemaatimiz bizden memnun olduklarını söylüyorlar. Çankırı’nın her mahallesinden cemaatimiz geliyor. İlçelerden bile gelen cemaatimiz var." diye konuştu.

Cami cemaatinden Barbaros Kıyı ise 2 yıldır hatimle teravih namazı kılmak için camiye geldiğini söyledi.

Hatimle kılınan teravih namazının ayrı bir manevi havası olduğunu ifade eden Kıyı, "Camimizin de eski olması bu maneviyatın ramazan ayında yaşanmasına katkı sağlıyor. Güzel ve ayrı bir havası var. Ramazan sonunda da inşallah Kur'an-ı Kerim'i hatim etmiş olacağız. Günlük bir cüz okuyoruz. Güzel oluyor." dedi.