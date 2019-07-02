ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.



YSK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. Kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.



Buna göre, yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir seçim çevresi, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'den 96'ya, Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı 13'ten 12'ye düştü. Kırşehir'in vekil sayısı 2'den 3'e, Tekirdağ'ın milletvekili sayısı 7'den 8'e, Bayburt'un vekil sayısı ise 1'den 2'ye çıktı.



Yapılan belirlemeye göre, 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa 2, 96 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ise 2 seçim çevresine bölündü.



Seçim çevreleri belirlenirken, seçim çevrelerinin mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulması, ilçelerin mülki bütünlüklerinin bozulmaması ve idari teşkilat yapısının değiştirilmemesi gözetildi. Ayrıca aynı seçim çevresinde yer alan ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları ile ulaşım imkanları da göz önünde bulunduruldu.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:





İLİMİLLETVEKİLİ SAYISI MİLLETVEKİLİ SAYISI ADANA 15 KOCAELİ 13ADIYAMAN5KONYA15 AFYONKARAHİSAR6KÜTAHYA5 AĞRI4MALATYA6 AMASYA3MANİSA10 ANKARA36KAHRAMANMARAŞ8 ANTALYA16MARDİN6 ARTVİN2MUĞLA7 AYDIN8MUŞ4 BALIKESİR9NEVŞEHİR3 BİLECİK2NİĞDE3 BİNGÖL3ORDU6 BİTLİS3RİZE3 BOLU3SAKARYA7 BURDUR3SAMSUN9 BURSA20SİİRT3 ÇANAKKALE4SİNOP2 ÇANKIRI2SİVAS5 ÇORUM4TEKİRDAĞ8 DENİZLİ8TOKAT5 DİYARBAKIR12TRABZON6 EDİRNE4TUNCELİ2 ELAZIĞ5ŞANLIURFA14 ERZİNCAN2UŞAK3 ERZURUM6VAN8 ESKİŞEHİR7YOZGAT4 GAZİANTEP14ZONGULDAK5 GİRESUN4AKSARAY4 GÜMÜŞHANE2BAYBURT2 HAKKARİ3KARAMAN3 HATAY11KIRIKKALE3 ISPARTA4BATMAN5 MERSİN12ŞIRNAK4 İSTANBUL96BARTIN2 İZMİR28ARDAHAN2 KARS3IĞDIR2 KASTAMONU3YALOVA3 KAYSERİ10KARABÜK3 KIRKLARELİ3KİLİS2 KIRŞEHİR3

OSMANİYE

DÜZCE

TOPLAM

4

3

600