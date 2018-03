60 yıldır bitmeyen aşk

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 60 yıllık evli Mustafa-Cevriye Çelik çiftinin aşkları, "yoklukta ve varlıkta" ilk günkü gibi sürüyor.

Tahtayazı Mahallesi'nde 60 yıllık evli Mustafa ve Cevriye Çelik çifti, "yoklukta ve varlıkta" sözünün nikah masasında kalmadığını herkese gösteriyor. Çobanlık yaparken düğünde görüp aşık olduğu ve 1958 yılında dünyaevine girdiği Cevriye Çelik ile 60 yıllık evliliğini severek sürdüren Mustafa Çelik, mutluluğunu her fırsatta dile getiriyor.

Elleriyle yaptıkları kerpiç evde uzun süre yokluk yaşayan, dünyaya gelen 15 çocuğundan hayatta kalan 4'ünden 23 torun sahibi olan 85 yaşındaki Mustafa Çelik, Cevriye Çelik ile mutlu hayatının sırrını "karşılıklı anlayış" olarak özetliyor.

Mustafa Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 60 yıllık evlikleri boyunca eşiyle 2 saatten fazla küs durmadıklarını söyledi. Evlilikleri süresince zamanın nasıl geçtiğini bilemediklerini kaydeden Çelik, "Bir daha dünyaya gelme şansım olsa yine Cevriyemle evlenirim." dedi.

Çelik, eşini bir düğünde gördüğünü ve çok beğendiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"O zamanlar çobanlık yapıyordum, "İstetsem bana verirler mi?' diye düşündüm. Sonra rahmetli anneme ve babama benim için istemelerini söyledim. Askere gittim, geldim ama unutmadım. Uzun bir uğraştan sonra verdiler. Çobanlık yaptığım için uzun süre yokluk çektik. Oturduğumuz evi bile ikimiz kendi ellerimizle yaptık. Hanım her gün 100 koyunu tek başına sağardı. Hem ev işini yapardı hem de bana yardımcı olurdu. Birlikte 400-500 koyunu otlatırdık. Öyle çalışkan bir kadındı. Evlendikten sonra 60 yılın nasıl geçtiğini bilemedik. Çok iyi günlerimiz de oldu, çok kötü günlerimiz de oldu ama sevgimiz hiç eksilmedi. 15 çocuğumuz oldu, 4 tanesi hayatta kaldı, birlikte huzur içinde büyüttük. Az da olsa kavgamız oldu ama hiç küsmedik. En fazla küslüğümüz 1-2 saati geçmedi. Çobanlıktan sonra her işi yaptım. 1974'ten sonra ekonomik anlamda rahatladık. Emekli oldum, yaklaşık 16 yıldır da çalışmıyorum. Anlaşmanın en güzel yolu karşılıklı anlayış ve birinin alttan almasıdır. Bizde her zaman ben alttan alırım. Küslüğümüz uzun sürmez hemen barışırım."

- "60 yılda sevgimiz hiç eksilmedi"

Cevriye Çelik de eşiyle 60 yıl önce kurdukları yuvalarını halen sürdürdüklerini anlattı.

Yaşının 78 olduğunu aktaran Çelik, 60 yıllık evliliklerinde yokluk da varlık da gördüklerini ama hiç pes etmediklerini, sevgilerinin hiç eksilmediğini dile getirdi.

Kendilerini hayatta en çok yıkan olayın küçük yaşlarda çocuklarını kaybetmek olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Hayatımız mücadeleyle geçti. Bu evi bile kendi başımıza yaptık. Yokluk ve hastalıklar nedeniyle çocuklarımdan kimini 6 aylıkken, kimini 3 yaşındayken, kimini 2 yaşındayken, kimini de 5 yaşındayken kaybettim. Onların acıları nedeniyle 3 kere felç oldum. Eskiden her istediğimi yapabiliyordum şimdi artık yapamıyoruz. Eşimi halen seviyorum. Bugüne kadar birbirimizle hiç küs kalmadık. Yaşlarımız geçse de birbirimize olan sevgimiz hiçbir zaman azalmadı."