6 ülkeden 36 öğrenci Ilgın'a geldi

KONYA (AA) - 6 Farklı ülkeden 36 öğrenci "Çocukla Çocuk Ol" isimli Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından onaylanan Erasmus Plus Gençlik Değişimi Projesi kapsamında Ilgın'da çocuklarla ilgili çalışmalar yaptı.

Bulgaristan, Romanya, Polonya, İtalya, Litvanya ve Türkiye'den projeye katılan 36 öğrenci, ilk olarak çocukların ne tarz oyuncaklarla oynaması gerektiğini ele aldıklarını belirten Proje Koordinatörü Ertan Derin, Avrupa’da küçük yaşta eğitime en çok önem veren Romanya, İtalya, Polonya, Litvanya ve Bulgaristan'ı projeye dahil ettiklerini kaydetti.

Derin, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda diğer ülkelerin eğitim sistemlerindeki hatalı uygulamaları araştırıp öğrenerek bunlara çözüm yolu aradılar. Biz de ülkemizdeki uygulamaları diğer ülkelere aktardık. Erasmus programı ve Türkiye Ulusal Ajansının sağlamış oluğu destek ile projemize katılan katılımcılar aynı zamanda birbirlerinin kültürlerini de yakından tanıma ve birbirlerinin dillerini öğrenme şansı yakaladılar. Bu sayede ön yargılarından arınan gençler, farklı ülke ve kültürlere bakış açılarını olumlu yönde geliştirdiler."

Proje Koordinatörü Derin ayrıca, Ilgın küçük ve samimi bir ilçe, İç Anadolu da olduğunuzu buram buram hissedebileceğiniz bir yer olduğunu belirterek projeye destek veren Atatürk Ortaokulu Müdürü Levent Öz, Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç, Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan ve Ilgın Golden Otel sahibi İsmail Bardakçı'ya teşekkür etti.



