6 ilde Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'liler hakkında suç duyurusu

KAYSERİ (AA) - Eski Demokrat Parti (DP) il başkanları ve üyeleri, "12 Eylül 2010 referandumu öncesi 'Demokrasi Buluşmaları' adıyla organize edilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı toplantılara Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal destek sağladığı" iddialarına ilişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri hakkında 6 ilde suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen eski DP'liler, ayrı ayrı hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Adliye önünde katılımcılar adına açıklama yapan eski DP İstanbul İl Başkanı Harun Hınız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 12 Eylül 2010 referandumunda, ülke demokrasisinin yükselmesi amacıyla sivil inisiyatif çalışmaları yaptıklarını hatırlatarak, "Bir süredir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, FETÖ'den kaynaklanan, hayadan uzak, iftiralara dayalı bir FETÖ kampanyasıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Anayasa değişikliği referandumu öncesi Soylu ve bir grup arkadaşlarıyla İstanbul'daki bir otel ve restoranda, 2 gün üst üste nasıl bir tutum içerisinde olmaları gerektiğine dair tartıştıklarını anlatan Hınız, milli iradenin güçlenmesine katkı sağlayacağı, vesayet odaklarının gücünü kıracağı düşüncesiyle bu sürece olumlu katkı sağlamanın demokrasi ve millet açısından uygun olacağını değerlendirdiklerini aktardı.

Bu toplantıların eski DP Genel Başkan Yardımcısı Tahir Alan ve eski il başkanlarının da aralarında yer aldığı 61 kişi tarafından koordine edildiğini belirten Hınız, şunları kaydetti:



"Tüm çalışmalar, birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızın, ülke demokrasisine sahip çıkmak isteyen yerel siyasi aktörlerin, geçmişte birlikte siyasi faaliyette bulunduğumuz arkadaşlarımızın inisiyatifleri ve mütevazi imkanları ölçüsündeki katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Sayın Süleyman Soylu ise bu toplantılarda bize refakat etmiş, arkadaşlarımızın kendi illerinde organize ettiği toplantılara katılmıştır. Türk siyasi hayatının örnek sivil inisiyatif çalışmalarından biri olan bu çalışmanın bir örgüt finansman desteğiyle yapıldığı iftirasının atılması, CHP'nin ve onun genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun mevcut siyaset tarzına uygun düşse de hem gerçeklere aykırı hem de bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı olduğu açıktır."

Suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın son zamanlarda yaptıkları açıklamaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "iftira" suçlarından yargılanması talep edildi.

Dilekçede, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile iltisaklı olduğuna dair önemli deliller olduğu da öne sürülerek, bu konuyla ilgili soruşturma açılması da istendi.

- Ankara

Ankara'da da Demokrasi Buluşmaları Platformu üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partinin bazı yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adliyesi önünde, platform üyeleri adına açıklama yapan eski Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Orhan Ünsal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 12 Eylül 2010 referandumu döneminde yaptıkları sivil inisiyatif çalışması üzerinden kendileri hakkında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ve CHP Grup Başkanvekilleri tarafından iftiralara dayalı bir FETÖ kampanyası ile karşı karşıya kaldıklarını ileri sürdü.

Ünsal, "Türk siyasi hayatının örnek sivil inisiyatif çalışmalarından biri olan bu çalışmanın bir örgütün finansman desteğiyle yapıldığı iftirasının atılması, CHP'nin ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut siyaset tarzına uygun düşse de hem gerçeklere aykırı hem de bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı olduğu çok açıktır." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 17-25 Aralık operasyonları sonrası milletvekillerini yönlendirerek Bank Asya'ya açık destek verdiğini öne süren Ünsal, "Hesap açtırıp para yatırması kanaatimizce söz konusu iş birliğinin diğer delillerinden birisidir. Yine FETÖ ile mücadele konusunda tedbir uygulanan Koza-İpek ve diğer medya gruplarının önüne giderek, TV programlarına çıkarak bizatihi kendisi ve talimat verdiği milletvekilleri destek olmuştur. FETÖ medya organları için yayınladığı destek mesajları halen CHP'nin resmi internet sitesinde durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Gelinen aşamada bu durumun adli makamlarca soruşturulmasını ve kamu davası açılmasını arz ve talep etme zorunluluğunun ortaya çıktığını belirten Ünsal, şunları kaydetti:

"Bu itibarla ismi bulunanlar ve Anadolu'nun her köşesinde ismini sayamadığımız birçok arkadaşımız, 2010 referandumu çalışmalarımızı itibarsızlaştırmak ve bizi bir terör örgütüyle ilintili göstermek maksatlı olarak ortaya konulmuş iftira neticesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bu tezgahın sözcüleri Bülent Tezcan, Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç hakkında iftira ve FETÖ terör örgütüne iltisakı nedeniyle suç duyurusunda bulunuyoruz."

Açıklamanın ardından Ünsal ve beraberindekiler, suç duyurusunda bulunmak üzere Ankara Adliyesine girdi.

Balıkesir, Kırıkkale, Kayseri ve Trabzon'da eski Demokrat Parti il başkanları, Kılıçdaroğlu ve bazı parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

- Balıkesir

Eski Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Adliye Sarayı önünde gazetecilere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 12 Eylül 2010 referandumu döneminde yaptıkları sivil inisiyatif çalışması üzerinden kendileri hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yapıldığı anlaşılan iftiralara dayalı bir FETÖ kampanyası ile karşı karşıya kaldıklarını savundu.

Aldıkları karar çerçevesinde, referandum kampanyası süresince illerde düzenledikleri "Demokrasi Buluşmaları"yla vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini "Evet" tercihi yönünde bilgilendirdiklerini anlatan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Türk siyasi hayatının örnek sivil inisiyatif çalışmalarından biri olan bu çalışmanın bir örgütün finansman desteğiyle yapıldığı iftirasının atılması, CHP'nin ve onun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut siyaset tarzına uygun düşse de hem gerçeklere aykırı hem de bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı olduğu çok açıktır."

Akbıyık ve beraberindekiler, açıklamanın ardından adliyeye geçerek suç duyurusunda bulundu.



- Kırıkkale

Eski Demokrat Parti Kırıkkale İl Başkanı Adem Tonga da Kırıkkale Adliye Sarayı önünde, 12 Eylül 2010 referandumunda "Demokrasi Buluşmaları" kapsamında salon toplantıları ve paneller organize edildiğini söyledi.

İddia edildiği gibi anons araçları, afiş ve bayrak kullanılmadığını belirten Tonga, şunları kaydetti:

"O dönemde böyle bir kampanya başlattık ve genel başkanımızı kendimiz davet ettik. Tüm masrafları da teşkilattaki arkadaşlarımla karşıladık. Asla ve asla FETÖ'nün bu olayla ilgisi de bağlantısı da yok. Böyle bir iftirada bulundular. Bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve bazı parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Biz Bakanımızı böyle basit şeyler için Allah'ın izniyle kimseye yedirmeyiz. Sonuna kadar Bakanımızın yanındayız. Bu davanın peşindeyiz."

Tonga ve beraberindekiler, açıklamanın ardından adliyeye geçerek suç duyurusunda bulundu.

- Kayseri

Eski Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı Salih İlhan da Kayseri Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, iftiralara dayalı FETÖ kampanyası ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

İlhan, 12 Eylül 2010 referandumunda "Demokrasi Buluşmaları" kapsamında salon toplantıları ve paneller organize edildiğini belirterek, "O dönem böyle bir kampanya başlattık ve genel başkanımızı kendimiz davet ettik. Tüm masrafları da teşkilattaki arkadaşlarımla karşıladık. Asla ve asla FETÖ'nün bu olayla ilgisi de bağlantısı da yok." dedi.

İlhan ve beraberindekiler, açıklamanın ardından adliyeye geçerek suç duyurusunda bulundu.



- Trabzon

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve eski Demokrat Parti Trabzon İl Başkanı Ahmet Uğur Zihni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Bülent Tezcan, Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Zihni, Trabzon Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir süredir, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile 12 Eylül 2010 referandumunda ülkemiz demokrasisinin yükselmesi amacıyla yapmış olduğumuz sivil inisiyatif çalışması üzerinden bizler hakkında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yapılmakta olduğu anlaşılan ve tüm grup başkanvekilleri tarafından ortaya atılan FETÖ kaynaklı olduğu çok açık, hayadan uzak, iftiralara dayalı bir FETÖ kampanyası ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız." dedi.

Zihni, 12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Referandumu öncesi Süleyman Soylu ve bir grup arkadaşlarıyla İstanbul'da 2 gün üst üste bir araya gelerek nasıl bir tutum içerisinde olmaları gerektiğini tartıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Neticede ülkemizde milli iradenin güçlenmesine katkı sağlayacağı, vesayet odaklarının gücünü kıracağı düşüncesiyle bu sürece olumlu katkı sağlamamızın demokrasimiz ve milletimiz açısından uygun olacağını değerlendirdik. Aldığımız karar çerçevesinde referandum kampanyası süresince illerde birtakım toplantılar yaparak vatandaşlarımızı, 'Demokrasi Buluşmaları' adı altında sivil toplum örgütlerimizi 'Evet' tercihimiz yönünde bilgilendirmek, referandumun içeriğini anlatmak üzere bir program dahilinde arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya başladık."



"Demokrasi Buluşmaları"nda mütevazı ama etkili salon toplantıları, konferanslar ve paneller organize edildiğini, iddia edildiği gibi anons arabaları, afişler ve bayrakların kullanılmadığını aktaran Zihni, "Yapılan tüm çalışmalar bizlerin, birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızın ve bu ülkenin demokrasisine sahip çıkmak isteyen yerel siyasi aktörlerin, geçmişte birlikte siyasi faaliyette bulunduğumuz arkadaşlarımızın kendi inisiyatifleri ve mütevazı imkanları ölçüsündeki katkılarıyla gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Kendilerinin değil ama kamuoyuna yansıyanlara göre Kılıçdaroğlu-FETÖ arasında bir ilişkinin var olduğunu öne süren Zihni, şu görüşlere yer verdi:

"Kaset kumpasında, bu kumpası hazırlayan 120 ByLockçu bulunması Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte FETÖ inisiyatifiyle genel başkan olduğunun açık delilidir. Meclis araştırma komisyon raporlarında kendi milletvekillerinin konuşmalarına da yansıdığı üzere 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine önce 'Bu bir FETÖ darbesidir.' diyen, ardından dönüş yapıp FETÖ terör örgütü mensupları gibi 'Bu bir kontrollü darbedir.' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu ülkede bir daha başbakanlar asılmasın, milli irade güçlensin, vesayet anlayışı son bulsun düşüncesiyle 12 Eylül 2010 referandumundan önce bir araya gelen iyi niyetli siyasetçilere bu şekilde iftira atması, aslında yukarıda belirttiğimiz bu kirli ilişkisini örtbas etmeye yönelik bir FETÖ operasyonudur. 12 Eylül referandumunda Anadolu'nun çeşitli illerinden bir araya gelerek bu demokratik adıma katkı sunmak isteyen, ailesinden, işinden fedakarlık yapan kişilerin yaptığı sivil inisiyatif çalışmasının finansmanının yıllar sonra FETÖ tarafından yapıldığı iftirasının atılmasının amacı bu çalışmada ciddi bir demokratik tavır sergileyen ve katkı sunan Sayın Süleyman Soylu üzerinden terörle mücadeleye darbe vurmaktır."

"2010 referandumu çalışmalarımızı itibarsızlaştırmak ve bizi bir terör örgütü ile ilintili göstermek maksatlı olarak ortaya konulmuş iftira neticesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bu tezgahın sözcüleri Bülent Tezcan, Özgür Özel, Engin Altay, Engin Özkoç hakkında iftira ve FETÖ terör örgütüne iltisakı nedeniyle suç duyurusunda bulunuyoruz." diyen Zihni, ardından cumhuriyet savcılığına giderek suç duyurusu dilekçesini teslim etti.