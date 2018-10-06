6 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: 49 gözaltı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince, bugün 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, Batman'da aralarında HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da bulunduğu 8, Ağrı'da 25, Ankara'da 5, Muș'ta 1, Mardin'de 1, Şanlıurfa'da 9 olmak üzere 49 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, son iki günde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda, toplam 137 şüpheliyi yakaladı.