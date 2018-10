6. Boğaziçi Film Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "6. Boğaziçi Film Festivali"nin açılış programı, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivale destek vermekten onur duyduklarını ve gelecek yıllarda da etkinliği desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

İlk kez sinema gösteriminin Beyoğlu Yeşilçam'da yapıldığını belirten Demircan, "O zaman televizyonlar yok, sinemalar yan yana. İnsanlar dünyayı buradan tanıyor. Sinema dediğiniz şey, aslında kendimizi beyaz perdede gördüğümüz halimiz. Oradan kendimizi, kültürümüzü, başka sosyal hayatları tanıyoruz." dedi.

Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç da sinemaseverlerin ilgisinin kendilerini heyecanlandırdığını ve motive ettiğini dile getirdi.

Festivalin her yıl büyüdüğüne işaret eden Kılıç, etkinliğin yeni logosunun boğazdan ve yunuslardan ilhamla yeni tasarımına kavuştuğunu ifade etti.

Kılıç, Türk sinemasının kendi kültüründen beslenme ihtiyacı olduğunu belirterek, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film yer alacak. Yurt dışında prömiyerlerini yapan, ödüller alan birçok filmle birlikte, ilk defa seyirci karşısına çıkacak olan Türkiye ya da dünya prömiyerini festivalimizde yapacak olan filmler var." diye konuştu.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda da 10 filmin yer aldığını aktaran Kılıç, "Güney Afrika'dan Filistin'e, Çin'e, Almanya'ya kadar geniş bir coğrafyadan çok güçlü filmler sizinle birlikte olacak. Geçen yıl 'En İyi Film' dalında ödül kazanan İranlı Yönetmen Parviz Shahbazi bu sene jüri başkanı olarak aramızda." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugüne kadar 24 film yaptım, henüz ısınma aşamasındayım"

Konuşmaların ardından Festival Başkanı Ogün Şanlıer tarafından "Onur Ödülü" takdim edilen Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa da eserlerinin beğenilmesinden dolayı büyük bir onur duyduğunu vurgulayarak, "Stratejik bir ödülü stratejik bir yerde alıyorum. Yunus şeklindeki bu ödül için su bulacağıma söz veriyorum. Umuyorum ki bu ödül sayesinde filmlerim ve Ukrayna sinemasının eserleri daha fazla yere ulaşır." şeklinde konuştu.

Loznitsa, filmleri izlediğinde kendisinin daha iyi anlaşılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Masterclass etkinliğinde, daha önce nasıl sinema yaptığımı, şimdi nasıl çalıştığımı ve gelecekte nasıl çalışacağımı anlatacağım. 20 yıldır sinema alanındayım, bu aslında kısa bir süre. Bugüne kadar 24 film yaptım. Bu hiçbir şey değil, henüz ısınma aşamasındayım. Ülke olarak trajik bir tarihimiz var. Bu tarih hala üzerine düşünülmeyi ve anlatılmayı bekliyor. Sinema kariyerimi düşündüğümde, elimden geldiğince böyle filmler yaptığımı görüyorum. Rusya ile Ukrayna arasında süren şeyi birçok insan bilmiyor. Bunların bilinmesi gerekiyor, geçmiş olmadan geleceğimiz olamaz."

Açılış etkinliğinin ardından Robert Redford'un son filmi "The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah"ın gösterimi yapıldı.

David Lowery'nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, Redford'un yanı sıra Casey Affleck, Sissy Spacek, Elisabeth Moss ve Tom Waits gibi usta isimleri buluşturan film, Türkiye'de ilk kez gösterildi.

"Sinemada Yapım Dağıtım ve İletişim Süreçleri" söyleşisi yarın

Festivalde, ulusal ve uluslararası yarışma, yerli sinemacılara özel sunulan Bosphorus Film Lab desteği ve özel konuklar yer alırken, 41 ülkeden 90 yönetmenin 88 filmi gösterilecek.

Yarışma bölümlerinde toplam 400 bin liradan fazla para ödülünün verileceği festivalde, Bent Hamer, Sergei Loznitsa, Paulo Branco, Leyla Hatemi, Payman Maadi gibi yönetmen ve oyuncular İstanbul'da ağırlanacak.

6. Boğaziçi Film Festivali'nde, aralarında Mert Fırat, Belçim Bilgin, Ömer Faruk Sorak, Zeynep Atakan'ın da olduğu birçok ismin katılacağı etkinlikler de sinemaseverlerin ilgisine sunulacak.

Festival kapsamında yarın, Emrah Kılıç'ın yöneteceği "Sinemada Yapım Dağıtım ve İletişim Süreçleri" konulu söyleşi programı gerçekleştirilecek.

TRT'den Cemil Yavuz, CGV Mars'tan Serdar Can ve TV+'tan Barış Zavaroğlu konuşmacı olduğu program, Akademi Beyoğlu'nda yapılacak.

Festival, 3 Kasım'da sona erecek.