5G teknolojisiyle akıllı ulaşımda ilk denemeyi Türk Telekom yaptı

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından tanıtımı yapılan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nda yer alan akıllı ulaşım sistemleri alanında deneme yapan ilk Türk operatör Türk Telekom oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türk operatörler arasında, akıllı ulaşım sistemleri alanında 2020 yılı sonrasında tamamen otonom olan araçlarda görülmesi planlanan temel 5G teknolojilerinden biri olan "araçtan her şeye iletişim teknolojisi" (Vehicle to Everything-V2X) ile ilgili ilk denemeyi yaptı.

Türk Telekom'un, Nokia ile Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2018) gerçekleştirdiği V2X demosu ile akıllı ulaşım sistemleri alanında 5G teknolojisi sayesinde gelen son derece düşük gecikme süreleriyle yaşam kalitesi yüksek ve güvenli şehirler oluşturulmasına önemli bir katkı sağladı.

MWC 2018'de Türk Telekom ve Nokia tarafından hazırlanan V2X demosunda katılımcılar, 5G altyapısı üzerinde çalışan akıllı ulaşım sistemlerinin devrede olduğu, 2020'li yıllara ait yoğun trafik hareketi bulunan bir metropol kentin sanal caddelerine götürüldü.

Kurulan ambulans, otomobiller ve yayalardan oluşan cadde demosunda, ambulans sürücüsünün güzergahındaki tüm diğer araç ve yayalar gözle görülmeden önce algılanarak sürücünün ekranına anlık olarak konum bazlı iletildi.

Son derece düşük gecikme sağlayan 5G V2X teknolojisi sayesinde ambulans şoförünün, araç içi ekranında kendi güzergahındaki tüm araç ve yayaların konum bazlı uyarılarını dinamik olarak önceden alarak olası bir kazanın önüne geçtiği durumlar örneklerle gösterildi. Bu denemeler sayesinde 5G V2X teknolojisi ile yayaların araçlarla anlık iletişiminin yolu açıldı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Mobil Dünya Kongresi'nde Nokia-Türk Telekom iş birliğiyle hazırlanan V2X demo alanını ziyaret ederek, 5G teknolojisi ve akıllı ulaşım sistemleri hakkında bilgi aldı.







- "5G ile ulaşım daha akıllı, daha güvenli"







Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türk Telekom'un 5G'ye geçiş altyapı hazırlıkları ile aynı zamanda bu altyapıların kullanılacağı dikey sektörler için de ürün ve servis geliştirme çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda hem yerel hem de global anlamda dünyanın en iyileriyle iş birliği yaptıklarını anlatan Doğan, 5G V2X teknolojisinin altyapı çalışmalarını Nokia ile gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Cengiz Doğan, şöyle devam etti:

"Nokia ile gerçekleştirdiğimiz V2X demosu ile 5G Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında çalışmalarımızı bir adım öteye taşıdık. Yeni nesil akıllı ulaşım sistemlerinde hedeflenen, birbirine bağlanan araçlar, akıllı şehir altyapısı, ulaşım altyapısı, yollar, köprüler, trafik işaret ve işaretçileri için standardizasyon ve sistemlerin birlikte çalışabilirliğidir. Nokia ile geliştirdiğimiz sistem sayesinde daha düzenli, güvenli ve ekonomik ulaşım imkanı sağlanabilmektedir. V2X teknolojisiyle araçların güzergahındaki diğer araçlarla, yayalarla ve tüm akıllı ulaşım sistemleri haberleşerek bir iletişim ağı oluşturmuş oluyoruz. Bu ağdan alınan bilgilerle daha güvenli, çevreci, verimli ve konforlu bir trafik ortamı sağlıyoruz."



Doğan, 5G ile yaşanacak küresel teknoloji dönüşümünün en çok hissedileceği sektörlerin başında otomotiv ve akıllı ulaşım sistemlerinin geldiğine işaret etti.

Şu an sektördeki araçlarda sürüşü kolaylaştıran ve daha güvenli hale getiren yarı otonom teknolojiler sunulmaya başlandığını hatırlatan Doğan, "2020 yılı sonrasında tamamen otonom araçların da görülmesi planlanıyor. 5G ile gelecek son derece düşük gecikme süreleri, yüksek kapasite ve hız ile yeni nesil akıllı ulaşım sistemlerinin gereksinimleri karşılanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Nokia Türkiye Ülke Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırçuval ise şunları kaydetti:

"Nokia, Türk Telekom ile yürüyen iş birliğimizden gurur duymaktadır. Bugün burada, sayısallaşmanın kent yaşamını ve insanların hayatını nasıl değiştirebileceği hakkında fikir veren bir uygulamayı birlikte gösterdik. Hiç şüphesiz bu teknolojiler, sayısal dönüşümün bir sonraki adımı olarak, yakın gelecekte Türk Telekom'un desteğiyle Türkiye'de uygulamaya konulacaktır."