'5G ile uzaktan araba sürmek mümkün olacak'

İSTANBUL(AA) - Digital Age Summit 2019, UNİQ İstanbul'da teknoloji tutkunlarını ve diğer ilgilileri ağırladı.

Burada Bilişim ve Teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu'nun yöneticiliğinde düzenlenen Dijital Dönüşüme Yön Verenler Paneli'nde konuşan Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, Turkcell ve 5G teknolojisinin müşterilere neler getireceği hakkında bilgiler verdi.

Günümüzde teknoloji alanında hizmet veren kurumların teknoloji altyapısının önemine dikkati çeken Öztürk, pazar günü Whatsapp ve Facebook'a erişmek isteyen kullanıcıların hesaplarına ulaşamadığını hatırlattı.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Pazar günü Whatsapp ve Facebook 3-3,5 saat kesildi. Tabii ceremesini biz çekiyoruz. Çünkü ilk önce müşterilerimiz doğal olarak 'acaba sizde mi sorun var' diyor ama global bir problem. Tabii biz bu tip durumlar yaşanmasın, bizim de ürünlerimiz olsun diye de çabalıyoruz. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim BİP çökmedi o gün. Yani olur, çökebilir ama alternatifleri var. Bu işin olmazsa olmazı altyapı. Mobil-sabit internet altyapısı çok önemli... En ufak bir sıkıntıda artık elimiz ayağımız titriyor. "

"Dünyada en hızlı 3 operatörden bir tanesiyiz"

Dünya genelinde 4,5G yatırımları için tahsis edilen bant genişliğinin paydaşları 5G'ye yakınlaştırdığını anlatan Öztürk, 4,5G söyleminin yanlış bir söylem olmadığını kaydetti.

Öztürk şöyle devam etti:

"5G Hazır da diyebiliriz ve biz bugün bağımsız şirketler tarafından yapılan araştırmalarda dünyada internet hızı 4,5G teknolojisinde en hızlı olan 3 operatörden bir tanesiyiz. İsviçre ve Japonya'da diğer operatörler. Üç ülkede 3 operatör saniyede 1,2 Gigabit hızla ulaşabildiğini gösterdi... 5G için tabii ek yatırımlar olacak yazılımda da donanımda da... Ancak 3G'den 4G'ye geçiş kadar olmayacak tabii. Bu arada 3 ilde test yapmaya da başladık. Tabii bu işin müşterileriniz tarafından hissedilmesi için terminal dediğimiz cihazların buna uyumlu olması lazım. Bu piyasada yok.

5G pek çok konuda hız getirecek kullanıcılar için ama 5G'nin en belirgin özelliği gecikme sürelerinin çok kısalması olacak. Örneğin, Barcelona'da GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) iki tane örnek vardı. Orada canlı bir ameliyat yapıldı uzaktan. Bunun yapılabilmesi için gecikmenin çok çok minimum olması lazım. İkincisi; İspanya Barcelona'da sanal bir makineden İsveç'teki bir kamyon sürülebildi. Yani siz direksiyonu buradan çeviriyorsunuz ve 5G iletişimle kamyonu uzaktan siz kontrol ediyorsunuz."

"Buzdolabına 'bugün hava durumu nasıl?' diye sorabileceksiniz"

Arçelik Dijital Strateji ve Pazarlama Yöneticisi Metin Cherasi de Arçelik'in dijital dönüşüm serüveni ile tüketiciyi daha doğru bir yere konumlandırdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz bu yola çıkarken bir şeye baktık ki bu da müşterimiz değişti. Müşteriyi daha iyi anladıkça ona göre teknolojiyi takip ettik. Dijital dönüşüm bize ne kattı? Eskiden müşteriyi tanımlayamıyorduk artık müşteriyi daha doğru tanımlayabiliyoruz, konumlandırabiliyoruz.

Ürünlerde teknoloji ara yüzüne doğru gitmeye başlıyor. Buzdolabına 'bugün hava durumu nasıl?' diye sorabileceksiniz. Bu da bizim müşteriyi çok daha iyi tanımamızı sağlayacak. Bizi de telekomünikasyon markası gibi yapacaktır bu değişen dijital dünya..."

"Kendi hayatımızı teknolojinin eline teslim ediyoruz"

Siber Güvenlik ve Teknoloji Uzmanı Chris Roberts ise, "Günümüzde 6 milyar insan birbirine bağlantılı yaşıyor ve online... İnsanlık adına bu iyi bir haber değil. Kendi hayatımızı teknolojinin eline teslim ediyoruz. Bunu biraz sorgulamamız gerekiyor. Önemli olan hacklemek değil bunu nasıl düzelttiğinizdir." diye konuştu.

Roberts, internet kullanıcılarına kesinlikle "12345" türünden basit şifreler belirlememeleri uyarısında bulundu.

VakıfBank ana sponsorluğunda düzenlenen Digital Age Summit gün boyunca konuklarını ağırlamayı sürdürecek.