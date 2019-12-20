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572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi
572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi. Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.
Genel 20.12.2019, 16:13
Kamuya 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama işlemlerinin yapıldığı bildirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Kamu Personeli Danışma Kurulunda duyurduğu, 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamaları gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, 347'si erkek, 225'i kadın olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 77 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildi.
Atama sonuçları, saat 17.00'de "www.dpb.gov.tr" internet adresinden duyurulacak.
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